The Walking Dead al Comic-Con 2018 - dalla new entry Samantha Morton alla stagione di Rick e Michonne (esclusiva OM) : Il cast di The Walking Dead al Comic-Con 2018 è accolto da una Hall H pienissima. Insieme agli attori principali, anche Angela Kang, nuovo showrunner che rimpiazza Scott M. Gimple (presente anche lui al panel) e il produttore Dave Alpert. Per Andrew Lincoln si tratta della sua ultima apparizione al Comic-Con con The Walking Dead, confermando così il suo addio alla serie. Queste le sue dichiarazioni: "Questa sarà la mia ultima stagione nella ...

The Walking Dead 9 - Andrew Lincoln conferma che lascia la serie : Un emozionato Andrew Lincoln ha confermato quanto già a maggio era circolato sulla sua presenza nella nona stagione di The Walking Dead: questa, infatti, sarà la sua ultima stagione. L'attore protagonista della serie ha deciso di lasciare per passare maggior tempo con la famiglia in Inghilterra: nessun litigo o divergenza di tipo creativo o contrattuale alla base della sua decisione."Sarà la mia ultima stagione nel ruolo di Rick Grimes": ...

Il trailer di The Walking Dead 9 e la data della première al Comic-Con 2018 : l’addio di Andrew Lincoln e i Sussurratori : Occhi puntati al Comic-Con 2018 dove proprio in questo momento si sta tenendo uno dei panel più attesi: il trailer di The Walking Dead 9 apre l'incontro tra i fan presenti in sala, prodduttori, il creatore Robert Kirkman e la nuova showrunner della serie, Angela Kang. Sul palco c'è anche lui, il leader, il solo che abbiamo conosciuto in questo nove anni e che ha avuto il merito narrativo di portare il pubblico alla scoperta di questo nuovo ...

The Walking Dead 9 promo : il Comic Con 2018 svela i primi indizi (VIDEO) : The Walking Dead 9 promo – Il Comic Con 2018 non ha nulla da invidiare alle kermesse precedenti. Come ogni anno, i panel sulle serie Tv presenti a San Diego ci svelano succulenti indizi su quello che succedere nelle molteplici trame. The Walking Dead 9 non è da meno e grazie ad un trailer da brivido, ci mostra che cosa succederà nella nona stagione. Da Rick al figlio di Maggie fino al possibile complotto alle spalle dello Sceriffo: gli ...

Da The Walking Dead a Iron Fist - i primi trailer del San Diego Comic-Con 2018 : È appena iniziato il San Diego Comic-Con 2018, la manifestazione americana che ogni anno attira il meglio della produzione riguardante fumetti, videogiochi, serie tv di genere e nerd culture. E come di consueto i quattro giorni di questo evento diventano fitti di panel, incontri, interviste e soprattutto annunci esclusivi: non mancano mai infatti i trailer delle nuove serie fantasy, fantascientifiche o d’azione più attese. Già nella prima ...

The Walking Dead 9 : Kirkman su Lincoln - “A lui importa dei fan” : The Walking Dead 9 vivrà l’uscita definitiva di Andrew Lincoln, che in questi anni di fortunata messa in onda abbiamo conosciuto come Rick Grimes. Le indiscrezioni sono già iniziate alcuni mesi fa e sono tanti i fan rimasti sbigottiti, mentre altri hanno preferito smentire a priori ogni informazione a riguardo. Ed invece è proprio il Kirkman a confermare la news in un’intervista a IMDB, poche ore prima che il panel di The Walking ...

Nel primo teaser di The Walking Dead 9 la nuova vita di Rick e l’unione di Daryl e Maggie : Il Comic-Con 2018 domani regalerà al pubblico il primo trailer di The Walking Dead 9 ma, intanto, fino ad allora i fan potranno fare un primo salto nella nuova Alexandria grazie al primo teaser. Proprio poco fa, AMC ha deciso di pubblicare il primo video promo della nuova stagione in onda da ottobre rimandando l'appuntamento con il trailer proprio a domani pomeriggio quando si terrà il panel della serie nell'evento di San Diego. Il primo ...

The Walking Dead : The Final Season ci dà un assaggio della fine del viaggio di Clementine con un nuovo trailer : Nel nuovo trailer di The Walking Dead: The Final Season possiamo avere un'anticipazione della fine del viaggio di Clementine.Telltale Games e Skybound Entertainment di Robert Kirkman hanno infatti lanciato oggi il secondo trailer di The Walking Dead: The Final Season con altre anticipazioni sulla nuova imminente stagione. Telltale ha anche annunciato che giovedì 19 luglio terrà una dimostrazione live del gameplay nell'ambito del San Diego ...

The Walking Dead The Final Season : Il nuovo Trailer anticipa la fine del viaggio di Clementine : Il noto editore di giochi digitali Telltale Games e Skybound Entertainment di Robert Kirkman hanno lanciato oggi il secondo Trailer di The Walking Dead: The Final Season con altre anticipazioni sulla nuova imminente stagione. Telltale ha anche annunciato che giovedì 19 luglio terrà una dimostrazione live del gameplay nell’ambito del San Diego Comic-Con. I video della dimostrazione ...

Eleanor Matsuura in The Walking Dead 9 come potenziale interesse amoroso di Daryl? : Mancano due giorni al rilascio del primo trailer di The Walking Dead 9 ma le novità non si fermano e dopo l'annuncio di un doppio, doloro, addio, ecco quello di un arrivo che potrebbe cambiare tutto. A scendere in campo sarà Eleanor Matsuura volto noto di Into the Badlands che nella serie AMC vestirà i panni di Yumiko, un personaggio già conosciuto per chi legge i fumetti della serie. Secono quanto riporta ComicBook.com sembra che dramma ...

Anne Heche in Chicago P.D. Primo personaggio sordo per The Walking Dead : Chiusa la fallimentare esperienza con The Brave, Anne Heche resta in casa NBC ed entra a far parte del cast della sesta stagione di Chicago P.D. in partenza mercoledì 26 settembre negli Stati Uniti.Anne Heche sarà il supervisore del dipartimento Katherine Brennan, una donna intelligente, furba, interessata agli ambienti politici ma spesso egoista, un avversario tosto e determinato capace di lavorare in modo preciso e puntuale anche sotto ...

Prima foto di Daryl Dixon in The Walking Dead 9 : sarà lui a prendere il posto di Rick? : La Prima foto di Daryl Dixon nella première di The Walking Dead 9 non rivela nulla di nuovo. Il nostro combattente è sempre più sporco, questo sì, ma non ci sono dettagli che ci fanno capire e che confermano che proprio sarà il nuovo leader della comunità dei sopravvissuti. La serie andrà in onda da ottobre negli Usa ma solo al prossimo Comic-Con di San Diego scopriremo le prime immagini e il primo trailer della nuova stagione. I primi ...