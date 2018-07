Thailandia - 18 giorni per la salvezza | lo speciale in onda su Nove

Thailandia 18 giorni per la salvezza : stasera 21 luglio su Nove : il documentario racconta il recente salvataggio dei 12 giovani calciatori thailandesi e del loro allenatore, rimasti intrappolati in un complesso di grotte durante una gita.

Thailandia : i ragazzi dimagriti di 2 kg nella grotta - non hanno mangiato nulla per 9 giorni : Durante i 18 giorni trascorsi nella grotta di Tham Luang in Thailandia, i 12 giovani calciatori hanno perso in media 2 kg ciascuno: lo ha dichiarato un funzionario del ministero della Sanità di Bangkok. I ragazzi, che hanno mangiato nulla nei 9 giorni prima di essere trovati, sono ora in ospedale, dove rimarranno in quarantena per una settimana: il dottor Tongchai Lertvirairatanapong ha reso noto che i ragazzi sono in “buone ...

Portata in salvo la squadra di calcio bloccata per 17 giorni in una grotta in Thailandia : 'Non siamo sicuri se questo sia un miracolo, scienza o cosa. Tutti i tredici 'cinghiali' sono ora fuori dalla grotta , We are not sure if this is a miracle, a science, or what. All the thirteen Wild ...

Thailandia : ecco la cronologia dei 18 giorni di odissea dei ragazzi bloccati nella grotta : E’ terminata oggi ed è durata ben 18 giorni l’odissea dei 12 giovani calciatori di età compresa tra gli 11 e i 16 anni e il loro allenatore 25enne, rimasti bloccati nella grotta di Tham Luang in Thailandia: ecco la cronologia degli eventi che hanno portato al loro salvataggio, un miracolo sperato fin dal 23 giugno. 23 giugno – I ragazzi entrano nel complesso di grotte di Tham Luang al termine di un allenamento. ...

Thailandia - tutti salvi : ragazzi e allenatore usciti dalla grotta dopo 17 giorni : Si è conclusa l'operazione di recupero in Thailandia: sono tutti in salvo i 12 ragazzi ed il loro allenatore, rimasti intrappolati per 17 giorni nella grotta di Tham Luang. Lo riportano i...

Thailandia - i primi 2 ragazzi sono usciti dalla grotta : il salvataggio durerà due giorni Live - : La corsa contro il tempo e la fuga da Mae Sai sono dunque cominciate: nel primo pomeriggio, ora italiana, il primo risultato del blitz atteso da 13 famiglie e da tutto il mondo in diretta. La ...

Thailandia - il recupero dei ragazzi potrebbe durare un paio di giorni : Thailandia,il recupero dei ragazzi potrebbe durare un paio di giorni Thailandia,il recupero dei ragazzi potrebbe durare un paio di giorni Continua a leggere L'articolo Thailandia,il recupero dei ragazzi potrebbe durare un paio di giorni proviene da NewsGo.

Al via il salvataggio dei ragazzi nella grotta in Thailandia : divisi in 4 gruppi - le operazioni dureranno 2 giorni : In Thailandia è iniziata la missione per recuperare i 12 giovani calciatori intrappolati nella grotta di Tham Luang assieme al loro allenatore dallo scorso 23 giugno: le squadre dei soccorritori sono entrate nella grotta alle 10 ora locale (le 5 del mattino in Italia), secondo quanto spiegato ai giornalisti dal governatore della provincia di Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn. I ragazzi sono divisi in 4 gruppi, il primo da quattro e gli altri da ...

Thailandia - 3-4 giorni per salvare i ragazzi. Le lettere dalla grotta ai genitori : Thailandia, è corsa contro il tempo per salvare i 12 ragazzi rimasti intrappolati nella grotta di Tham Luang con il loro allenatore. Le autorità locali credono di avere una finestra da tre a quattro giorni per liberarli. Narongsak Osatanakorn, Segui su affaritaliani.it

Thailandia - 16 giorni intrappolati in grotta : le tappe della vicenda - : Il 23 giugno, 12 ragazzi e il loro allenatore non sono rientrati a casa. Erano rimasti bloccati nella cavità di Tham Luang, nel Nord del Paese. Dopo giorni di ricerche, sotto la pioggia battente, sono ...

Thailandia - cominciate le operazioni di recupero dei ragazzi : dureranno almeno due giorni : La cronaca dell'inviata @LTangherlini pic.twitter.com/PmbGXh2glV " Rainews, @RaiNews, 8 luglio 2018 Secondo le previsioni, il primo ragazzino dovrebbe essere recuperato stasera intorno alle 21.00, le ...

Thailandia - il recupero dei ragazzi potrebbe durare un paio di giorni : Le operazioni di recupero potrebbero durare "un paio di giorni", e sono dipendenti anche dal maltempo. Lo ha detto il governatore Narongsak Osatanakorn, che dirige le operazioni. La maggior parte del ...

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta da 14 giorni : la lunga odissea : Dal loro ingresso nella grotta di Tham Luang, nel nord della Thailandia, per i 12 giovani calciatori e per il loro allenatore sono già passati quattordici lunghi giorni. giorni di paura, angoscia, gioia di averli ritrovati, ma corsa contro il tempo per riuscire a liberarli prima che la carenza d’ossigeno esaurisca le loro speranze. Ecco, giorno per giorno, le tappe della loro odissea fino ad oggi: 23 GIUGNO. Il gruppo resta intrappolato ...

Thailandia - forti piogge sull area della grotta. I ragazzi scrivono 'stiamo bene'. Tre giorni per salvarli : 'Tutto il mondo - aggiunge - ci domanda: ma perché non fate così e così..? Vogliono sapere come stanno i bambini, quando li tireremo fuori e così via. Ma pochi capiscono che cosa davvero sta ...