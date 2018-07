Terremoto | 4 indagati per gli appalti delle casette | sequestrati documenti alla

Nuovo clamoroso scandalo - 53 indagati per riciclaggio di denaro : Terremoto che coinvolge anche la Serie A [NOMI e DETTAGLI] : 1/13 LaPresse/Spada ...

Terremoto Marche - false dichiarazioni per contributi casa : 120 indagati/ Ultime notizie : Finanza scopre truffa : Terremoto Marche, false dichiarazioni per contributi casa: 120 indagati. Guardia di Finanza scopre truffa e sequestra 120mila euro. Le Ultime notizie sull'inchiesta(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 14:38:00 GMT)

Terremoto Marche - terremotati furbetti chiedevano contributi illeciti per casa : 120 indagati : Secondo la Guardia di Finanza di Camerino, alcuni di quelli che avevano chiesto il contributo di alloggio in realtà già vivevano e lavoravano in altre località, tra cui anche chi aveva concesso l'abitazione in locazione. Altri invece continuavano a vivere stabilmente presso la propria abitazione pur dichiarando di alloggiare altrove perché inagibile. Altri ancora avevano inserito nella domanda la presenza di parenti che in realtà vivevano fuori ...

Terremoto : 120 indagati per truffa sui contributi per la casa : Avevano dichiarato di essere stati costretti a trovare un alloggio in affitto perché l'abitazione era stata resa inagibile dal Terremoto ma non si trattatava di prima casa. Ricevuti indebitamente 500 ...

Terremoto Marche - contributi casa intascati senza averne diritto : 120 indagati : Dopo il Terremoto del 24 agosto 2016 avevano dichiarato che, vista l'inagibilità della loro abitazione, erano costretti a trovare un nuovo alloggio in affitto. E per questo avevano presentato delle ...

Terremoto Amatrice - 120 romani indagati : residenze false per incassare i contributi : Hanno ricevuto i contributi per le vittime del Terremoto di Amatrice senza averne diritto e, in alcuni casi, hanno cambiato la residenza per far figurare l'abitazione danneggiata come prima casa: per ...

Terremoto Marche - intascavano contributi casa senza averne diritto : 120 indagati : Dopo il Terremoto del 24 agosto 2016 avevano dichiarato che, vista l'inagibilità della loro abitazione, erano costretti a trovare un nuovo alloggio in affitto. E per questo avevano presentato delle ...

Camerino - 120 indagati per la richiesta di contributi illeciti per la casa dopo il Terremoto : Accertati dalla Guardia di Finanza di Camerino 120 casi di illecite richieste per Contributo di Autonoma Sistemazione (Cas) per un totale di oltre 500 mila euro di contributi indebitamente percepiti da chi aveva dichiarato di essere costretto a trovare un alloggio in affitto perché la sua casa era stata resa inagibile dal terremoto. Sono i numeri dell'operazione 'Anubi' delle Fiamme Gialle della Tenenza di Camerino condotta dai primi mesi ...