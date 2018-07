Tennis - ATP Umago 2018 : Marco Cecchinato è devastante e vola in finale! L’azzurro supera in due set Marco Trungelliti : Marco Cecchinato è semplicemente devastante nella semifinale dell’ATP di Umago 2018 (Croazia). L’azzurro, sul rosso croato, conquista la seconda finale in carriera dopo quella vinta a Budapest, superando nettamente l’argentino Marco Trungelliti (n.188 del mondo) 6-2 6-1. Una lezione di Tennis quella dell’azzurro al sudamericano che gli regala l’atto conclusivo contro l’altro argentino Guido Pella (n.72 del ...

Tennis - ATP Bastad 2018 : Fognini/Bolelli conquistano la finale del torneo di doppio. Gli azzurri superano in tre set Oswald/Mirny : Missione compiuta per Fabio Fognini e Simone Bolelli che, un po’ a sorpresa, superano in semifinale la coppia composta dall’austriaco Philipp Oswald e dal bielorusso Maks Mirny, testa di serie numero 1 del torneo con il punteggio di 6-3 4-6 10-4. in 1 ora e 27 minuti di partita. Un match molto ben giocato dagli azzurri nel primo parziale e capaci poi di venir fuori alla distanza nel super tie-break del terzo valso il successo e ...

Tennis – Atp Umago : tutto facile per Cecchinato - l’azzurro si sbarazza di Trungelliti e vola in finale : Partita senza storia quella tra Cecchinato e Trungelliti, l’azzurro stende in due set l’argentino e vola in finale dove affronterà Pella Vince e convince Marco Cecchinato nella semifinale dell’Atp di Umago, in Croazia. Il Tennista azzurro si sbarazza senza grattacapi di Trungelliti, stendendolo in due semplici set conclusi con il punteggio di 6-2, 6-1. Parte bene l’argentino che va avanti di un break nel primo ...

Tennis - Atp Bastad 2018 : chi affronterà Fabio Fognini in finale? Data - programma - orario e tv : Fabio Fognini ha conquistato la finale nel torneo ATP di Bastad (Svezia). Il ligure si qualifica per l’ultimo atto del torneo svedese, dopo aver sconfitto lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 33 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-1 4-6 7-5 dopo due ore e diciotto minuti di gioco. Si tratta della sedicesima finale in carriera raggiunta dal nativo di Arma di Taggia, che vanta sei titoli, l’ultimo conquistato il marzo scorso ...

Tennis - ATP Bastad 2018 : FABIO FOGNINI IN FINALE! Sconfitto in tre set Fernando Verdasco : FABIO FOGNINI è in finale nel torneo ATP di Bastad. Il ligure si qualifica per l’ultimo atto del torneo svedese, dopo aver Sconfitto lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 33 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-1 4-6 7-5 dopo due ore e diciotto minuti di gioco. Si tratta della sedicesima finale in carriera raggiunta dal nativo di Arma di Taggia, che vanta sei titoli, l’ultimo conquistato il marzo scorso sulla terra rossa ...

ATP Bastad – Fognini è in finale! Il Tennista azzurro supera Verdasco al terzo set : Fabio Fognini accede alla finale dell’ATP di Bastad: il tennista azzurro supera lo spagnolo Verdasco al terzo set Fabio Fognini è il primo finalista dell’ATP di Bastad. Sulla terra battuta svedese, il tennista di ‘Arma di Taggia’ è riuscito a superare lo spagnolo Fernando Verdasco, attualmente numero 33 della classifica mondiale maschile. Fognini, numero 15 del ranking maschile, si è imposto dopo poco più di 2 ore di gioco in 3 set, vinti ...

Tennis - Atp Umago 2018 : semifinale Cecchinato-Trungelliti. Orario d’inizio e come vederla in tv : Marco Cecchinato ci ha preso gusto: il Tennista azzurro ha centrato le semifinali del torneo ATP 250 di Umago. Sulla terra battuta croata il numero tre del seeding ha regolato con un netto 6-4 6-1 il serbo Laslo Djere in un’ora e venti minuti ed ora affronterà il qualificato argentino Marco Trungelliti. La sfida tra i due è in programma domani alle ore 20.00 e verrà trasmessa in diretta su SuperTennis, che in settimana ha seguito ...

Tennis - ATP Umago 2018 : Marco Cecchinato centra le semifinali! Spazzato via Laslo Djere : Marco Cecchinato ci ha preso gusto: il Tennista azzurro ha centrato le semifinali del torneo ATP 250 di Umago. Sulla terra battuta croata il numero tre del seeding ha regolato con un netto 6-4 6-1 il serbo Laslo Djere in un’ora e venti minuti ed ora affronterà il qualificato argentino Marco Trungelliti. Nel primo set, dopo un iniziale dominio dei servizi, il primo strappo lo trova proprio il serbo, che nel quinto game allunga sul 3-2 e ...

Tennis - Atp Bastad 2018 : semifinale Fognini-Verdasco. Orario d’inizio e come vederla in tv : Fabio Fognini ha raggiunto la semifinale del torneo ATP 250 di Bastad: sulla terra battuta svedese il ligure ha superato oggi con un perentorio 6-4 6-3 l’argentino Federico Delbonis e domani affronterà nel penultimo atto lo spagnolo Fernando Verdasco. Va ricordato che l’azzurro è il numero tre del seeding, mentre l’iberico è il numero 5. La sfida tra i due è in programma domani alle ore 13.00 e verrà trasmessa in diretta su ...

Tennis - ATP Bastad 2018 : Simone Bolelli si ferma ai quarti. Lo svizzero Laaksonen vince in rimonta : Simone Bolelli non raggiunge Fabio Fognini nelle semifinali del torneo ATP di Bastad. Sulla terra rossa svedese il 32enne di Budrio esce di scena, con molti rimpianti, nei quarti di finale, venendo sconfitto dallo svizzero Henri Laaksonen, numero 148 del mondo, in tre set con il punteggio di 3-6 6-2 6-4 dopo quasi due ore di gioco. L’elvetico si conferma dunque giustiziere degli italiani in questo torneo, visto che nel turno precedente ...

Tennis - ATP Bastad 2018 : Fabio Fognini in semifinale! Federico Delbonis si arrende in due set : Solido, preciso e concentrato. Fabio Fognini fa strada a Bastad e stacca il pass per le semifinali battendo Federico Delbonis in due set 6-4 6-3. Un punteggio che tutto sommato può anche star stretto al giocatore azzurro, che ha messo in mostra un Tennis convincente, in controllo per tutto il match. Solo dei piccoli passaggi a vuoto di Fabio, infatti, hanno consentito di prolungare una partita che, a dispetto di quanto dicono i precedenti ...

Tennis - ATP Bastad 2018 : Fabio Fognini supera in rimonta Mikael Ymer e vola ai quarti di finale : Debutto vincente per Fabio Fognini nel torneo ATP 250 di Bastad. L’azzurro ha iniziato il suo cammino, oggi, direttamente al secondo turno, battendo lo svedese Mikael Ymer in rimonta, 1-6 6-4 6-2. Un successo soddisfacente, perché dopo la parentesi di Wimbledon si trattava del primo match del ligure al ritorno sulla terra. Qualcosa di troppo ha ovviamente rischiato Fabio, che alla lunga ha trovato il gioco e le sensazioni solite, staccando ...

Tennis - ATP Umago 2018 : Marco Cecchinato vince la battaglia contro Vesely ed accede ai quarti di finale : Marco Cecchinato si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Umago. Il siciliano ha sconfitto dopo una bella battaglia di quasi due ore e mezza di gioco il ceco Jiri Vesely, numero 73 della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 2-6 7-5 7-5. Un successo in rimonta dunque per il 25enne di Palermo, che si presenta in Croazia da numero 27 del mondo e da testa di serie numero 3. Marco ha la possibilità in questo torneo di ...