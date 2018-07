Temptation Island | cambiano le date degli appuntamenti con il reality

Simona Ventura segue Fabio e Nicole : saranno a Temptation Island Vip? : Temptation Island Vip: Fabio e Nicole nel cast? Il gesto di Simona Ventura A settembre debutterà sulle frequenze di Canale 5 la prima edizione di Temptation Island Vip. Il reality show verrà condotto da Simona Ventura come ormai annunciato da diverse settimane. Ma chi saranno le coppie, che decideranno di mettere a prova il loro amore? Al momento la produzione del reality show non ha ancora svelato l’arcano, ma ovviamente i rumor a tal ...

Temptation Island : Lidia Vella prende le difese di Oronzo e Valentina : Temptation Island, Lidia Vella commenta l’uscita di Oronzo e Valentina dal programma: ecco quello che pensa l’ex gieffina della coppia Come ogni settimana, durante la rubrica Amore Airline di Non succederà più (programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio) Lidia Vella è stata chiamata in diretta per commentare le principali […] L'articolo Temptation Island: Lidia Vella prende le difese di Oronzo e ...

Temptation Island Vip 2018 : svelata la prima coppia? : Una domanda regna sovrana: quali saranno i protagonisti di Temptation Island Vip 2018? Chi approderà nel programma condotto da Simona Ventura? Ebbene forse finalmente è stata svelata la prima coppia. Gli indizi si fanno sempre più dirompenti ed ormai sono in molti ad essere convinti che due amati protagonisti di Uomini e Donne approderanno presto nel programma di Simona Ventura fra tentatori e tentatrici per mettere alla prova il loro ...

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato a Temptation Island Vip? / Simona Ventura li segue su Instagram e... : Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato sono una delle coppia della prima edizione di Temptation Island Vip? Simona Ventura li segue su Instagram e scatena il gossip....(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 18:00:00 GMT)

Temptation Island - Gemma Galgani a Ida e Riccardo 'Non perdetevi' e invita entrambi a riflettere : Gemma Galgani affida alle pagine di Uomini e Donne Magazine i suoi pensieri riguardo la coppia Ida e Riccardo dopo la messa in onda della seconda puntata. La dama torinese ha voluto ampliare il ...

Temptation Island 2018/ Oronzo Carinola confessa : "Una frase di Valentina mi ha scioccato..." : Temptation Island 2018, lacrime di un fidanzato per una single del villaggio: chi avrà colpito nel segno? Ecco le prossime anticipazioni dal Magazine di Uomini e Donne.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 15:15:00 GMT)

Temptation Island cambia la data della finale : Mediaset - la soluzione estrema : Quando si tratta di confrontarsi con le serie tv Rai anche se ti chiami Maria De Filippi e sei la regina della televisione devi correre ai ripari per salvaguardare lo share. L'ennesimo cambio nel ...

Temptation Island - Francesco e Giada si sarebbero lasciati : indizio e falò di confronto : Il viaggio all'interno dei sentimenti continua per le sei coppie in gioco conosciute nella nuova edizione di Temptation Island, in onda sulla rete Mediaset di Canale 5. Tra circa tre giorni sara' trasmessa una nuova puntata del reality show estivo che vedra' confrontarsi nell'ultimo falò ben due coppie. I primi ad arrivare alla resa dei conti saranno Ida Platano e Riccardo Guarnieri e, subito dopo, tocchera' a Giada Giovanelli e Francesco ...

Temptation Island 2018 : data - coppie - tentatori e tutte le anticipazioni : Ancora un'estate con Temptation Island 2018. Il reality delle tentazioni è tornato, a partire da lunedì 9 luglio, in...

Rimandata l’ultima puntata di Temptation Island : ecco quando andrà in onda e perché è stata spostata : Come vi avevo anticipato qualche settimana fa, le ultime due puntate di Temptation Island sarebbero dovute andare in onda il 30 e ed il 31 luglio, ma qualcosa è andato storto. Lo scorso 17 luglio Rai Uno ha trasmesso il nuovo telefilm The Good Doctor, totalizzando 5,2 milioni di telespettatori e ben il 28% di share. Questo risultato pare abbia spaventato il team di Kween Mary, che secondo Bubino Blog (che ha dato in esclusiva la ...

Temptation Island 2018 fugge da The Good Doctor : spostata la finale : Temptation Island 2018 “fugge” dalla serie tv campione di ascolti (almeno nella prima puntata) The Good Doctor e sposta la messa in onda della finale a mercoledì 1 agosto. Se in un primo momento di era deciso che la finale del reality delle tentazioni andasse in onda martedì 31 luglio ora le cose sono decisamente cambiate. Temptation Island 2018: spostata la finale Lo scorso martedì su Rai 1 è andata in onda The Good Doctor e contro ...

Temptation Island 2018/ Lacrime di un fidanzato : una single ha colpito nel segno - di chi si tratta? : Temptation Island 2018, Lacrime di un fidanzato per una single del villaggio: chi avrà colpito nel segno? Ecco le prossime anticipazioni dal Magazine di Uomini e Donne.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 05:45:00 GMT)

Temptation Island 2018/ Tutte le coppie sono scoppiate? Intanto Filippo Bisciglia svela che... : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni terza puntata. Ida Platano nel mirino: Tina Cipollari la avverte su Riccardo, Biagio D'Anelli la difende dalle critiche(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 22:00:00 GMT)

Temptation Island - Gemma Galgani lancia un appello a Ida Platano e Riccardo Guarnieri : 'Non perdetevi' : Gemma Galgani corre in aiuto della coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri . I due, che si sono conosciuti durante il programma Uomini e Donne, stanno insieme da sette mesi e si sono messi ...