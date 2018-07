TEMPORALI | TROMBE D' ARIA E GRANDINATE Video | Padova | allagamenti e alberi caduti

Maltempo - TEMPORALI e trombe d'aria con grandine/ Video : danni e allagamenti - fulmine incendia casa : Maltempo , temporali e trombe d'aria con grandine , Video . danni e allagamenti , fulmine incendia casa a Erve. Le ultime notizie: allerta arancione in Lombardia per rischio idraulico(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 16:32:00 GMT)

Previsioni meteo - estate folle : TEMPORALI e trombe d'aria. Ma da giovedì caldo africano : Spettacolari trombe d'aria da Cesenatico a Rimini. Instabilità fino a giovedì , poi si sale fino a 40 gradi. Oltre i 35 in città come Bologna, Milano e Firenze. Ma successivamente potrebbe esserci un ...

Maltempo : primavera sconvolta da nubifragi - bombe d’acqua - grandinate - trombe d’aria e violenti TEMPORALI : E’ caduto il 21% di pioggia in piu’ in una primavera sconvolta da nubifragi, bombe d’acqua, grandinate, trombe d’aria e violenti temporali che hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti del clima in una stagione anomala che ha provocato nei campi danni per mezzo miliardo di euro dall’inizio dell’anno, sulla base dei dati Isac Cnr. L’andamento anomalo di quest’anno conferma ...