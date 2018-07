Tempesta di sabbia globale su Marte | 3 sonde e un rover monitorano la bufera | cercando di

meteoweb.eu

(Di sabato 21 luglio 2018) Imperversa da oltre un mese ed ha creato una fitta coltre di polvere e foschia che da fine giugno ha raggiunto dimensioni globali: è lache ha avvolto completamente il Pianeta Rosso e non accenna a smettere. Fenomeni di questo genere – riporta Global Science – sono abbastanza frequenti sue si presentano in ogni stagione. Tuttavia, in alcuni casi, le bufere non restano circoscritte ad una determinata zona del pianeta, ma assumono dimensioni talmente vaste da coinvolgere l’intero corpo celeste e protrarsi per settimane se non addirittura per mesi. Gli scienziati, consapevoli che il fenomeno ha natura ciclica e si presenta ogni tre o quattro anni marziani (corrispondenti a sei/otto anni terrestri), sono ancora alla ricerca dei fattori scatenanti di queste perturbazioni e sperano di poter ottenere dati utili da quella in corso. L’evento ha costretto ad una ...