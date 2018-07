Svolta Ferrari | cambiano i vertici | tutti i nomi

Bollicine “al sovecio” - la Svolta bio di Cantine Ferrari : Fullscreen01/06 Camilla Lunelli - responsabile Comunicazione e rapporti esterni del Gruppo Lunelli02/06 La vigna Pianizza03/06 Cantine Lunelli - Un momento della vendemmia in vigna 04/06 Cantine Lunelli - Un momento della vendemmia in vigna 05/06 Cantine Lunelli - Un momento della vendemmia in vigna 06/06 Ferrari Maximum Brut Trentodoc Vegetazione precoce, date della vendemmia ampiamente anticipate, produzioni in calo: il vigneto è il ...