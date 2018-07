Studio rivela | 82% italiani non riconosce bufala sul web

Chi è Intelligente Vive Più A Lungo - Ma è Più Predisposto All'ansia : Un Nuovo Studio rivela Il Collegamento : Si fa presto a parlare di intelligenza. Per la scienza si tratta di un connotato molto più complesso. In particolare, gli scienziati stanno lavorando per identificare esattamente i geni che trovano espressione in una mente brillante. Ci sono ...

Precipitazioni record in Giappone : Studio rivela formazione anomala di nubi : Nelle scorse settimane Precipitazioni record si sono registrate in gran parte del Giappone occidentale: secondo analisi radar eseguite da un gruppo di esperti dell’Istituto nazionale di ricerca e della prevenzione dei disastri, guidati da Shingo Shimizu, il fenomeno è stato determinato dal continuo rigenerarsi di nubi temporalesche e dalla loro lenta progressione nell’atmosfera. Lo studio ha rivelato un influsso costante di aria ...

Le Coppie Che Spendono Di Più Per Il Matrimonio Hanno Più Probabilità Di Fallire : Lo Rivela Uno Studio : immagine: pixabay I professori di economia Andrew Francis-Tan e Hugo M. Mialon Hanno sfatato il mito delle nozze da favola, individuando una relazione inversa tra le spese per il Matrimonio e la sua ...

Leucemia mieloide - uno Studio rivela che è possibile diagnosticarla anni prima dell’esordio : Predire chi si ammalerà di Leucemia potrebbe essere presto possibile con un semplice test del sangue: a dichiararlo è una commissione di scienziati che sta lavorando per elaborare un test del sangue che sarà in grado di dire anni prima della diagnosi chi si ammalerà di Leucemia mieloide acuta, un tumore del sangue molto aggressivo le cui radici sono scritte nel DNA e contro cui le cure disponibili sono ancora poche. La ricerca in corso ha visto ...

Infertilità - lo Studio sugli spermatozoi : cosa rivelano - si ribaltano le convinzioni : Lo spermatozoo si è rivelato il biomarcatore migliore rispetto a qualunque analisi chimica ambientale o di laboratorio ed ha dimostrato che il suo esame funziona meglio di un sofisticato test del sangue per misurare l' esatto livello di inquinamento sulla salute dell' uomo, consentendo una diagnosi

Macroalghe aliene nel Mediterraneo : Studio rivela il meccanismo che ne favorisce la diffusione : Una ricerca dell’Università di Pisa ha rivelato per la prima volta il meccanismo che favorisce la diffusione di una delle specie aliene più presenti nel Mediterraneo, Caulerpa cylindracea. Il segreto sta infatti nella capacità di questa macroalga verde di origine Indo-Pacifica, tipica delle zone tropicali, di modificare i fondali che colonizza in modo da garantirsi un vantaggio competitivo rispetto alle specie native. La scoperta arriva da uno ...

Diabete - uno Studio rivela : 'Anche l'inquinamento tra le possibili cause' : Una ricerca condotta dalla Washington University school of Medicine a St. Louis, in collaborazione con il Veterans Affairs (VA), ha rivelato che l'inquinamento atmosferico intensificherebbe il pericolo di sviluppare il Diabete. Questo tipo di problematica sarebbe stata riscontrata anche in quelle nazioni denominate 'sane' dal punto di vista atmosferico dal World Health Organisation (Who). Il Diabete è una patologia che si è sviluppata in maniera ...

Quoziente intellettivo in picchiata - Studio rivela : "Specie umana sempre più stupida" : Il valore medio globale dell'intelligenza, valutata attraverso i test del QI , Quoziente intellettivo , è in caduta libera. E' l'allarme lanciato a seguito di un complesso studio da un team di ...

Nuovo trailer di Suits 8 senza Meghan Markle e Patrick J. Adams : rivelato il nome dello Studio legale : Il dopo Meghan Markle e Patrick J. Adams sta per iniziare e il Nuovo trailer di Suits 8 alza il velo su quello che sarà la serie senza di loro. Proprio nelle scorse ore Usa Network ha rilasciato il video che rivela nuovi dettagli sulla stagione numero otto, la prima senza Mike e Rachel che, proprio nel finale della settima, si sono detti sì al cospetto di amici e parenti prima di partire per una nuova avventura. Come sarà lo studio legale ...

Allarme latte in Ucraina : uno Studio ne rivela l'elevata radioattività : Uno studio recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Environment International rende noto che in Ucraina gli effetti dell'incidente nucleare di Chernobyl' del lontano 1986 ...

Meteorite colpì la Terra ma la vita rinacque subito : uno Studio rivela Video : Trentacinque miliardi di anni fa, un asteroide di 10 chilometri fu l’artefice della scomparsa del 75% di tutti gli organismi viventi [Video] presenti sulla Terra in quel periodo. Fu un impatto drammatico: inverno nucleare, piogge acide, tsunami, copertura totale del sole e sconvolgimento delle correnti oceaniche furono tutte conseguenze di questo singolo evento. La vita quindi, dopo questi eventi, ebbe forti difficolta' a tornare alla luce: il ...

Chi porta gli occhiali è più intelligente? / Studio rivela che le persone con alto Qi spesso sono miopi o... : Chi porta gli occhiali è più intelligente? Studio rivela che le persone con un Qi più alto spesso sono quelle che ci vedono di meno, ma sarà vero? Ecco tutte le motivazioni in merito.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 11:05:00 GMT)