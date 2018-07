Squadre B | tre posti disponibili in Serie C | pronte Juventus | Milan e Torino

Ribaltoni in Serie B - game over Avellino : tre posti per il ripescaggio - ecco le Squadre pronte a fare festa e la composizione del campionato cadetto : 1/12 Settonce Roberto/LaPresse LaPres ...

DIRETTA/ Roma-Latina (risultato live 6-0) streaming video e tv : tris di Schick - Squadre al riposo! : DIRETTA Roma Latina info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della prima amichevole dei giallorossi in terra pontina (oggi 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 19:13:00 GMT)

DIRETTA/ Napoli Gozzano (risultato live 1-0) streaming video e tv : Squadre al riposo (amichevole) : DIRETTA Napoli Gozzano info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della prima amichevole partenopea a Carciato (oggi 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 18:22:00 GMT)

Francia-Croazia - Finale Mondiali 2018 : il borsino e lo stato di forma delle due Squadre. Croati reduci da tre maratone - transalpini superbi sui calci da fermo : Tra Francia e Croazia ci sono 90 minuti di differenza. I Croati hanno dovuto far ricorso ai tempi supplementari in tutte e tre le partite ad eliminazione diretta dei Mondiali 2018 in Russia, accumulando maggiore fatica nelle gambe rispetto ai Galletti, che hanno chiuso sempre la pratica entro il novantesimo. Il gol di Mandzukic all’Inghilterra è arrivato quando ormai sembrava delinearsi nuovamente lo scenario dei rigori, che hanno ...

Mercato NBA – OKC concede a Carmelo Anthony di trattare con altre Squadre : subito pronte due pretendenti : Carmelo Anthony pronto a lasciare OKC, la franchigia gli concede di trattare con altri team: si fanno sotto subito due pretendenti Nonostante i free agent di lusso si siano già accasati da qualche giorno, il Mercato NBA potrebbe regalare un nuovo nome davvero interessante. Carmelo Anthony, con il benestare degli Oklahoma City Thunder, ha deciso di accordarsi per un buyout e diventare free agent. OKC, visto il grande risparmio sul monete ...

Classifica Tour de France 2018 / Nibali perde oltre un minuto (3^ tappa - cronoSquadre Cholet) : Classifica Tour de France 2018: Van Avermaet in maglia gialla dopo la cronosquadre a Cholet, 3^ tappa della Grande Boucle. Ecco le altre graduatorie della corsa.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 22:27:00 GMT)

Classifica Tour de France 2018/ La maglia gialla e le altre graduatorie - 3tappa - crono a Squadre Cholet - : Classifica Tour de France 2018: Sagan in maglia gialla alla vigilia della crono a squadre3tappa della Grande Boucle. Ecco le altre graduatorie.

Jab Streetball - successo strepitoso Raddoppiate le Squadre in piazza : Grande successo per lo Jab Streetball, torneo di basket 3 contro 3 andato in scena sabato e ieri in piazza Cavour a Como. Un torneo che ha due 'papà' d'eccezione, i cestisti Giacomo Bloise e Awudu ...

LIVE Tour de France - terza tappa in DIRETTA : come vedere la cronometro a Squadre in tv e streaming. La startling list - il programma e gli orari su Rai ed Eurosport : Primo snodo fondamentale per quanto riguarda il Tour de France 2018. Dopo le prime due frazioni, che si sono concluse in volata, si inizia a far sul serio con la cronometro a squadre di Cholet. 35.5 chilometri che stravolgeranno sicuramente la classifica generale: cambierà quasi certamente ancora una volta la Maglia Gialla e gli uomini di classifica dovranno stare attentissimi a non perdere troppo dai rivali. Classica pianura Francese, con ...