Sport' n' Roll | a Tarquinia adrenalina e divertimento | ecco il programma dal 27 al 29 luglio

Il ministro dei TraSporti Danilo Toninelli : “Alitalia tornerà compagnia di bandiera - il 51% sarà a controllo pubblico” : Il ministro dei Trasporti e delle Infrastutture Danilo Toninelli annuncia la "nazionalizzazione" di Alitalia, ovvero il ritorno della compagnia aerea a compagnia di bandiera a controllo pubblico per il 51%. Anche il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio sostiene la proposta.Continua a leggere

CETA - Coldiretti : le eSportazioni di Parmigiano Reggiano e di Grana Padano in Canada sono crollate del 10% in valore : “Sulla base dei dati Istat piu’ aggiornati, in netta controtendenza all’aumento fatto registrare sui mercati mondiali, le esportazioni di Parmigiano Reggiano e di Grana Padano in Canada sono crollate del 10% in valore e del 6% in quantità nel primo trimestre del 2018 rispetto al quello dell’anno precedente, il confronto piu’ significativo per valutare gli effetti preliminari dell’accordo di libero scambio con l’Unione Europea (CETA), ...

Microsoft ha annunciato il nuovo controller "Sport White Edition" per Xbox One : Microsoft ha annunciato un nuovo controller wireless per Xbox One chiamato Sport White Edition che, come potete vedere più in basso, si presenterà con un bellissimo ed elegante design bianco insieme a un impugnatura gommata. Come segnala Gamingbolt, è interessante notare che il nuovo controller ufficiale proporrà, per la prima volta, i pulsanti A, B, X e Y senza colori, bensì tutti grigi, anche se accompagnati, più al centro, da piccoli punti ...

Doping - il 2 - 5% degli Sportivi amatoriali positivo ai controlli : Crossfit e Powerlifting, due discipline legate al mondo delle palestre, hanno avuto il tasso maggiore di positività, rispettivamente il 16,7% e il 12,5%, anche se con un numero molto basso di ...

Austria : ConftraSporto - con controlli 170 mln costi per autotraSporto : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – Più di 370 milioni di euro, di cui 170 a carico dell’autotrasporto. è il costo di un’ora di ritardo per l’attraversamento del Brennero. La stima è dell’Ufficio studi Isfort e Conftrasporto, elaborata in relazione all’annunciata volontà del governo Austriaco di introdurre controlli al valico. ‘Più volte ho evidenziato come decisioni che rallentano i collegamenti dei Paesi ...

TraSporto aereo - sciopero controllori volo rinviato al 20 luglio : Teleborsa, - Lo sciopero dei controllori di volo, previsto per il 5 luglio prossimo, è stato differito al 20 luglio. Lo annuncia con una nota il MIT spiegando che si è giunti a tale decisione "grazie ...

News Sportive 17/06/2018 – Il crollo tedesco ai Mondiali - la MotoGp e tanto altro : Trionfa Jorge Lorenzo nel Gp di Catalogna, nel frattempo ai Mondiali di Russia 2018 registriamo il crollo della Germania contro il Messico Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le principali notizie ...

Scioperi - stop traSporto locale e controllori di volo : ROMA - Giornata di possibili disagi nei trasporti oggi per una serie di Scioperi che interessano treni, aerei e il trasporto locale. Sono infatti previsti uno sciopero nazionale del trasporto ...