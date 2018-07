Sondaggi | la luna di miele del governo Conte continua | promosso dal 63% Tra i partiti

ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 luglio 2018) Un indice di gradimento di 69 punti e valutazioni positive dal 63 per cento degli intervistati. Cinquanta giorni dopo la nascita delladi, almeno stando aidi Ipsos diffusi dall’agenzia Ansa. L’esecutivo raccoglie il 28 per cento di valutazioni critiche. In particolare il presidente del Consiglio Giuseppeottiene un giudizio positivo del 60 per cento del campione intervistato e il suo indice di gradimento sale a quota 70. Un carico di aspettative paragonabile solo all’inizio delRenzi. Quell’esecutivo fu infatti investito da una fiducia del 69 per cento, un picco di gradimento toccato alla fine della primavera, non a caso nelle stesse settimane in cui uscì fuori anche il 41 per cento alle Europee. Ma quei numeri – sia quelli deisia quelli delle urne – si sgonfiarono mese dopo mese, finché dal 69 ...