“Solo da 23 anni” È l’ultimo uomo della tribù | il video del ‘sopravvissuto’

(Di sabato 21 luglio 2018) Seminudo, taglia i rami di un albero con un’ascia. È stato ripreso dai ricercatori del Funai – l’ente che si occupa di tutelare le comunità indigene dell’Amazzonia – l’unico sopravvissuto di una, composta da sei persone, sterminata da alcuni agricoltori nel 1995. Altair Algayer, coordinatrice regionale di Funai, spiega che non è mai stato filmato così chiaramente prima. “Sta molto bene, caccia, si prende cura di alcune piantagioni di papaia e mais”, ha detto la coordinatrice che era con la squadra che ha realizzato il filmato di nascosto nella foresta. Conosciuto come “l’indigeno nel buco”, si ritiene che sia l’unico sopravvissuto di unaisolata. Caccia cervi, uccelli e scimmie con arco e frecce e con trappole nascoste in buchi. La suaè stata sterminata e cacciata dalla foresta negli anni ’70 e ’80 con l’arrivo di ...