Softball | Europei Under 19 | ITALIA CAMPIONE D’EUROPA Battuta l’Irlanda per 7-3 nella

Softball - Europei U19 2018 : l’Italia apre il venerdì con una manifesta sulla Germania. Stasera sfida fondamentale con l’Olanda : venerdì importante agli Europei U19 di Softball. È la giornata che determinerà le squadre che domani si giocheranno le medaglie e tra queste ci sarà anche l’Italia, che con la vittoria contro la Germania sul diamante di Ronchi de’ Legionari è quasi certa di esserci. Non c’è stata storia contro le tedesche, sconfitte 15-3. Le azzurre hanno cominciato a muovere il tabellino già nel primo attacco, con un bel singolo di Laura ...

Softball - Europei U19 2018 : l’Italia prosegue alla grande! Irlanda battuta 7-0 : La fase finale dell’Europeo U19 2018 inizia alla grande per l’Italia, che si è sbarazzata per 7-0 dell’Irlanda. Era la formazione rivelazione di questa prima parte di torneo, specie dopo l’odierna vittoria contro l’Olanda. Le azzurre, proprio per questo motivo, hanno approcciato l’incontro in maniera vigile e attenta, limitando al minimo gli errori dopo la combattuta partita con la Gran Bretagna. Le irlandesi ...

Softball - Europei U19 2018 : l’Italia doma anche la Gran Bretagna! Stasera inizia la fase finale : Tre su tre per l’Italia nella seconda fase degli Europei U19 di Softball. Stavolta le azzurre hanno dovuto faticare parecchio per sbarazzarsi di una Gran Bretagna combattiva, alla fine domata 7-4 all’ottavo inning. Percorso netto, dunque, nella seconda fase per le ragazze di Enrico Obletter, che Stasera sfideranno l’Irlanda, rivelazione del torneo ed unica formazione ancora imbattuta dopo il sorprendente successo ...

Softball - Europei Under 19 : nuovo successo dell’Italia nella seconda fase - Francia travolta per 17-0 : L’Italia prosegue la sua marcia agli Europei Under 19 di Softball, superando senza fatica la Francia per 17-0. La partita finisce dopo tre inning proprio in considerazione dell’estremamente ampio divario tra le due nazionali. Le azzurre torneranno in campo domani alle 14 contro la Gran Bretagna in quel di Ronchi dei Legionari. L’incontro è senza storia fin da subito, con Alessandra Rotondo, Andrea Howard ed Elisa Princic in ...

Softball - Europei U19 2018 : l’Italia inizia la seconda fase con una vittoria sulla Repubblica Ceca : inizia con una vittoria la seconda fase degli Europei U19 per l’Italia, che ha aperto battendo la Repubblica Ceca per 5-0. Un successo frutto di solidità sia in attacco che in difesa, con cui le azzurre hanno saputo resistere alle iniziative delle arrembanti ceche, che qualche grattacapo lo hanno concesso. Due volte, infatti, le nostre avversarie hanno saputo riempire le basi ma in entrambi i casi l’Italia è stata perfetta nel ...

Softball - Europei U19 2018 : Italia molto facilmente vittoriosa contro l’Ucraina - seconda fase con Repubblica Ceca - Francia e Gran Bretagna : Dopo aver messo a segno 32 punti contro Israele, la Nazionale giovanile di Softball regola senza alcun problema anche l’Ucraina, superata col punteggio di 16-0 nel giro di tre inning. Per le azzurre, l’impegno si sposta ora nel secondo girone, che inizia subito: in questo mercoledì, alle 11:45 il primo impegno odierno sarà quello contro la Repubblica Ceca a Cervignano del Friuli, l’altro si terrà alle 18:30 a Staranzano e vedrà ...

Softball - Europei U19 2018 : Italia a valanga contro Israele. Stasera l’ultimo impegno della fase a gironi : Non era facile riprendersi dopo la batosta di ieri sera contro l’Olanda, ma l’Italia ha reagito da grande squadra. Israele non era un test probante, ma il 32-0 è un risultato piuttosto convincente per il prosieguo del cammino agli Europei U19, non tanto per le proporzioni del punteggio, quanto per la prestazione messa in scena dalle ragazze di Enrico Obletter. La partita tecnicamente ha avuto poco da dire, sbloccata già nel primo ...

Softball - Europei U19 2018 : l’Italia crolla sul più bello. L’Olanda rimonta cinque punti nell’ultimo inning e vince : La prima giornata degli Europei U19 per l’Italia si chiude con una tremenda sconfitta. Non tanto nelle proporzioni, perché l’Olanda ha vinto con uno scarto minimo, 9-7, quando nella modalità. Le azzurre di Enrico Obletter stavano portando a casa la vittoria, e conducevano di 5 punti all’inizio del settimo inning. Sul più bello, però, la spinta delle giocatrici italiane si è arrestata e le orange sono state devastanti nella ...