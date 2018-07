SOFIA ZAGO | LA BAMBINA MORTA DI MALARIA Dopo un anno | i genitori | è stato come

SOFIA ZAGO - la bambina morta di malaria/ Dopo un anno - i genitori : "Uccisa da chi doveva curarla" : Entrata in ospedale per un principio di diabete, Sofia Zago è morta per la malaria contratta in ospedale e i genitori rilanciano le accuse: "uccisa da chi doveva curarla"(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 14:28:00 GMT)