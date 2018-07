Sneakers d' estate | dal fluo all' arcobaleno ecco tutti i | coloratissimi | modelli di

Sneakers bianche : i migliori modelli per l’estate 2018 : Il design è semplice, le forme sono pulite ed essenziali, la pelle è il materiale che va per la maggiore, ma non mancano le proposte in tela di cotone. Stringate e basse per lo più, qualcuna ha dei patch a richiamare il mondo della natura, ma nella stragrande maggioranza dei casi, le Sneakers bianche hanno la tomaia immacolata, come la tela di un pittore. A ognuno il compito con i propri passi di riempire il quadro. La loro storia è legata al ...