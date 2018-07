Siria - Russia : proposta a Usa cooperazione per ritorno dei profughi : La Russia ha proposto agli Stati Uniti di cooperare al fine di garantire il ritorno dei rifugiati in Siria. Lo ha detto il ministero della Difesa russo. "Proposte concrete sull'organizzazione del ...

Siria : tv - intesa Israele-Russia su futuro assetto : TEL AVIV, 20 LUG - Israele e Russia hanno raggiunto intese sull'assetto nelle aree della Siria prossime al confine israeliano: lo ha detto alla televisione statale israeliana l'ambasciatore russo a ...

Russia : in Siria problema 'profughi' che presto dovranno tornare : Lo ha detto Gennady Gatilov, rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite a Ginevra, in un briefing prima dell'incontro degli ambasciatori russi nel mondo con il presidente russo ...

Trump e Putin - l'incontro ridisegna il Medio Oriente/ Siria - Iran - Israele : cosa vogliono Usa e Russia : Trump e Putin, l'incontro: ad Helsinki Usa e Russia provano a disegnare un Nuovo Ordine Mondiale. Tra Iran, Siria e Israele, come può cambiare il Medio Oriente...(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 17:23:00 GMT)

Faccia a faccia Trump-Putin : 'Il mondo ci sta osservando'. Dal Russiagate alla Siria tutti i nodi sul tavolo : Putin, invece, ha assistito alla finale dei Mondiali di calcio a Mosca, in cui la Francia è stata incoronata per la seconda volta campione del mondo dopo la vittoria sulla Croazia. Città blindata e ...

A Helsinki il faccia a faccia Trump-Putin : dal Russiagate alla Siria tutti i nodi sul tavolo : Il giorno dell’atteso summit fra Donald Trump e Vladimir Putin a Helsinki è arrivato. Nonostante Trump, prima di partire per il suo tour europeo, avesse detto che l’incontro con Putin sarebbe stato forse «la più facile» delle tappe, sul tavolo ci sono diversi nodi spinosi che dividono Usa e Russia. Dalla Siria all’Ucraina alla Crimea, dall’interfer...

Siria - la Russia ha registrato violazioni del cessate il fuoco nelle ultime 24 ore - : Centro russo per la riconciliazione Siriana ha effettuato tre missioni umanitarie nelle province di Hama, Aleppo e Damasco. La parte russa della commissione congiunta Russia-Turchia sul cessate il ...

Vladimir Putin dice che la Russia non ha in programma di ritirarsi dalla Siria : Giovedì, in un discorso televisivo, il presidente russo Vladimir Putin ha detto di non avere piani per ritirarsi dalla guerra in Siria. L’esercito «rimarrà lì finché la Russia ne trarrà vantaggio, e finché ci sarà da rispettare i nostri impegni The post Vladimir Putin dice che la Russia non ha in programma di ritirarsi dalla Siria appeared first on Il Post.

Vladimir Putin dice che la Russia non ha piani per ritirarsi dalla Siria : Giovedì, in un discorso televisivo, il presidente russo Vladimir Putin ha detto di non avere piani per ritirarsi dalla guerra in Siria. L’esercito «rimarrà lì finché la Russia ne trarrà vantaggio, e finché ci sarà da rispettare le nostre responsabilità The post Vladimir Putin dice che la Russia non ha piani per ritirarsi dalla Siria appeared first on Il Post.

Russia - Putin : “Nessun ritiro immediato delle truppe dalla Siria” : Russia, Putin: “Nessun ritiro immediato delle truppe dalla Siria” Russia, Putin: “Nessun ritiro immediato delle truppe dalla Siria” Continua a leggere L'articolo Russia, Putin: “Nessun ritiro immediato delle truppe dalla Siria” proviene da NewsGo.

Siria - Russia e Francia vogliono contribuire per far finire guerra : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve