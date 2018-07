SIAMO TUTTI BERLUSCONI

Madre e bimbo morti in mare - spunta una testimone tedesca : tutti salvi quando SIAMO andati via : di Valentino Di Giacomo 'Ne siamo sicuri, quando siamo andati via non c'era più nessuno in acqua'. A parlare sono due giornalisti: Nadja Kriewald della tv tedesca N-tv e Emad Matoug freelance libico ...

Il presunto coming out di Harry Styles in concerto : 'Sono gay - lo SIAMO TUTTI un po' - giusto?' - video - : Con questa dichiarazione sul palco Harry Style ha concluso il suo primo tour da solista, iniziato a settembre dell'anno scorso, con quasi 90 spettacoli in mezzo mondo: ecco il video di quel momento. .

Il presunto coming out di Harry Styles in concerto : “Sono gay - lo SIAMO TUTTI un po’ - giusto?” (video) : Il presunto coming out di Harry Styles in concerto durante l'ultima data del suo tour mondiale la ciliegina sulla torta di uno spettacolo che per mesi ha fatto della bandiera arcobaleno il suo simbolo. L'Harry Styles: Live On Tour si è concluso nel fine settimana a Inglewood, negli Stati Uniti, con una dichiarazione del cantante sul palco: "Sono gay! Vi amo tutti e grazie per essere venuti! siamo tutti un po' gay, giusto?". Probabilmente ...

Morti in mare in Libia - testimone tedesca sulla motovedetta : quando SIAMO andati via erano tutti salvi : 'Ne siamo sicuri, quando siamo andati via non c'era più nessuno in acqua'. A parlare sono due giornalisti: Nadja Kriewald della tv tedesca N-tv e Emad Matoug freelance libico che nella notte di lunedì ...

GIOVANE CALCIATORE IN FIN DI VITA/ Pasquale - non temere - SIAMO fatti tutti per la vittoria : Pasquale Carlino, 16enne promessa dell'Inter, è rimasto coinvolto in un incidente stradale con la moto. Ora lotta tra la VITA e la morte. Ma rimane fatto per la vittoria.

Inter - Dalbert suona la carica : “vogliamo far vedere a tutti che SIAMO tornati alla grande” : Il giocatore dell’Inter ha sottolineato come ci sia nell’ambiente nerazzurro tanta voglia di tornare grandi “Sono convinto che la squadra farà un grande campionato e una grande Champions League, dimostrando a tutti di essere forte di essere un grande club, non solo per la storia. Vogliamo far vedere a tutti che siamo tornati e che siamo tornati alla grande”. Sono le parole del difensore dell’Inter, Dalbert, ai ...

All Play Football : «SIAMO una squadra e giochiamo con tutti». Così i baby-atleti superano l’autismo sul campo : A Genova All Play Football, formazione di baby-atleti seguiti da un centro psicopedagogico: «Hanno imparato il calcio grazie a musica e colori»

“Oggi SIAMO TUTTI un po' più fieri di essere francesi” : Tre fischi finali, un boato liberatorio che per alcuni secondi fa tremare tutta Parigi: la Francia è campione del mondo. Sugli Champs de Mars, nella fan zone installata con i quattro maxi schermi per l'occasione all'ombra della Tour Eiffel, più di 90mila persone si lasciano andare ai tanto attesi festeggiamenti dopo la goleada che i bleus hanno imposti ai Croati.Il colpo d'occhio trasmesso in diretta dalle televisioni francesi ...

MotoGp - Valentino Rossi costretto ad inseguire : “SIAMO TUTTI vicini - ma a noi ci manca un pelino” : Il pilota pesarese ha commentato il risultato del warm-up poco prima della partenza della gara di Moto3 Sorpresa in testa alla classifica al termine del warm up del Sachsenring, Pol Espargaro mette tutti in fila e chiude al comando l’ultimo step prima della gara di questo pomeriggio. AFP/LaPresse Il pilota della KTM ferma il crono sull’1:21.230, lasciando Marc Marquez ad oltre un decimo e mezzo di distanza. Lo spagnolo precede ...

MotoGp - Marquez preoccupato al Sachsenring : “SIAMO TUTTI molto vicini - per vincere serve qualcosa in più” : Il pilota della Honda fiuta il pericolo in vista della gara di domenica, sottolineando come i suoi avversari vadano tutti fortissimo Lo spagnolo Jorge Lorenzo segna il miglior tempo nelle seconde prove libere del Gp di Germania sul circuito del Sachsenring. Il pilota della Ducati chiude con il tempo di 1.20.885, davanti alla Pramac di Danilo Petrucci e alla Suzuki di Andrea Iannone. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Quarto crono per Andrea ...

SIAMO TUTTI potenzialmente lavoratori in soprannumero : Nei giorni dell'approvazione del decreto dignità viene da ripensare a che cosa sia diventato oggi il lavoro, nell'età della industria 4.0. Provo a farlo usando alcuni spunti del recente libro di Domenico De Masi "Il lavoro nel XXI secolo".Se nella società industriale la ricchezza è stata distribuita soprattutto in base alla quantità e alla qualità del lavoro svolto da ciascuno, nel XXI secolo, in cui la ...

"SIAMO TUTTI forti". Le prime lettere dalla caverna in Thailandia dove sono intrappolati 12 ragazzi. Le scuse dell'allenatore : "Non vi preoccupate... siamo tutti forti". Così i 12 ragazzi thailandesi intrappolati da due settimane in una caverna, cercano di rassicurare i loro genitori in una serie di lettere scritte su fogli di quaderno. E' la prima forma di comunicazione tra i ragazzi e i genitori, dopo il fallimento del tentativo di installare una linea telefonica all'interno della caverna. E anche l'allenatore dei ragazzi, il 25enne Ekkapol Chantawong, ha ...

Tutti SIAMO alla ricerca di uno spicchio di luce per sopravvivere - Milano Post : Ma oggi quel dialogo che circoscrive le ragioni dell'uno e dell'altro e diventa scambio di opinioni e di idee, nel quotidiano e nella politica non esiste più. La dialettica è diventata monologo, il ...

Vestire la solidarietà : le t-shirt di Medici Senza Frontiere raccontano che SIAMO TUTTI #Umani : Medici Senza Frontiere torna a raccontare l'esperienza dell'azione umanitaria e questa volta lo attraverso delle t-shirt. Si va dalla denuncia graffiante di Makkox e Mauro Biani, passando per il tratto di Alessandro Gottardo, fino alla poesia di Fernando Cobelo e alle linee geometriche di Fonzy Nils: le t-shirt #Umani di MSF testimoniano la solidarietà e la simboleggiano con abbracci, cuori, mani che si stringono.Ogni maglietta ritrae ...