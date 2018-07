Si schianta con la moto contro un auto | 21enne grave | l' amico scappa

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro - Silvia muore a 25 anni : La vettura della giovane ha sbandato finendo fuori strada e ha finito la sua corsa schiantandosi contro il muretto di un'abitazione. Un impatto violentissimo che non le ha lasciato scampo.Continua a leggere

Ponte Druso - si schiantano contro l'escavatore : tre i feriti : BOLZANO . Erano circa le 22, quando nei pressi di Ponte Druso, all'altezza dell'Eurac, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura al bordo della quale c'erano cinque giovani.

Giovane in scooter si schianta contro un muro : successo questa notte a Sanremo. Le condizioni del Giovane non sono preoccupanti. Giovane in scooter si schianta contro un muro Un Giovane a bordo di uno scooter si è schiantato questa notte contro un ...

Hockey su pista - Europei 2018 : Pagnini sensazionale! L’Italia schianta la Germania e domani con la Spagna si gioca il primato : L’Italia non si ferma più e conquista la quarta vittoria consecutiva agli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna, in Spagna. A pagare dazio dinanzi alla furia degli azzurri stavolta è stata la Germania, sconfitta con un perentorio 11-5 in cui si è distinto Marco Pagnini, autore di una strepitosa cinquina che ha distrutto le velleità dei tedeschi, dominati sin dal primo minuto ma coriacei nel rintuzzare più volte gli allunghi ...

Aida Nizar - figuraccia dell’ex Grande Fratello : gira un video in moto senza casco - ma alla fine perde il controllo e si schianta : L’ex concorrente del Grande Fratello, Aida Nizar, ha girato un video a Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, per invitare i suoi fan a un evento. Nel filmato si vede la spagnola a bordo di una moto, senza casco, mentre si rivolge alla telecamera. alla fine, però, superata una curva, Nizar perde il controllo del mezzo e va a finire contro un parapetto. L’incidente, fortunatamente, non le ha provocato danni. L'articolo Aida Nizar, ...

Aida Nizar incidente in motorino/ Video - la spagnola si schianta contro un muretto per un video selfie : Aida Nizar incidente in motorino: la spagnola, regina dei social network, a bordo di uno scooter è finita contro un muretto per un video selfie, ecco il video(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 19:21:00 GMT)

Si schianta con la moto : morto il dottor Aldo De Rossi - ferita la figlia di 12 anni : L'incidente sabato notte ad Adria: per il medico non c'è stato nulla da fare; la figlia di 12 anni invece non corre nessun pericolo.Continua a leggere

Trentino - Giovanni si schianta con la moto mentre è in gita con gli amici e muore a 26 anni : Giovanni Zamperetti, operaio 26enne, è morto mentre a bordo della sua moto si è schiantato al suolo nei pressi del passo Vezzena, nel Comune di Levico, per un’uscita autonoma di strada. Era in Trentino in gita con altri centauri.Continua a leggere

Rotella. Luca Bassetti morto schiantandosi con la sua Suzuki Swift : Domenica mattina tragico sulla strada provinciale che collega Force a Rotella in provincia di Ascoli Piceno. Luca Bassetti, 22 anni,

Napoli - barca senza guida si schianta contro la banchina : rogo e panico VIDEO : Momenti di panico nel primo pomeriggio a Baia nel Napoletano, a causa di un incidente avvenuto nello specchio d'acqua antistante il cantiere Omlin. Verso le 15.10, un gommone con un conducente ...

Incidente a Montebelluna - Polo si schianta contro un muro : morto un 19enne : Montebelluna - Tragedia questa notte intorno alle 1.50 a Montebelluna , in via Castellana Sp19: una Polo si è schiantata contro un muro . Alla guida, tra le l amiere contorte dell'auto ristrutta , i ...

Verona : Vincenzo - 22 anni - si schianta con un tir tornando dal lavoro e muore sul colpo : Vincenzo Panettieri, guardia giurata di appena 22 anni originaria della provincia di Caserta, si è schiantato contro un tir mentre tornava a casa dal lavoro la scorsa notte.Continua a leggere

Si schiantano contro un platano - gravi due ragazzi : Due 21enni feriti in un furgone andato distrutto: l'incidente sulla provinciale a San Giovanni d'Ostellato. Entrambi ricoverati all'ospedale S.Anna

F1 - tremendo botto di Marcus Ericsson : l’Alfa-Sauber si schianta a 300 km/h contro le barriere [VIDEO] : Pazzesco incidente per Marcus Ericsson durante il Gp di Silverstone, il pilota dell’Alfa-Sauber si schianta a tutta velocità contro le barriere in curva 1 Un incidente pazzesco per Marcus Ericsson, il pilota dell’Alfa-Sauber perde la propria monoposto in curva 1 a 300 km/h, schiantandosi in maniera tremenda contro le barriere. Nessuna conseguenza fisica per il driver danese, uscito immediatamente dal proprio abitacolo sulle ...