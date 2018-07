Sesso | l’allarme | a Napoli boom di infezioni tra i giovani

meteoweb.eu

(Di sabato 21 luglio 2018)sessualmente trasmissibili in aumento fra gli adolescenti a. L’allarme arriva da Fabrizio Iacono, docente di urologia e andrologo dell’Azienda universitaria Federico II di, che evidenzia come negli ultimi anni si sia assistito a “un aumento esponenziale” di questi disturbi. A favorire l’abbassamento della guardia è l’asintomaticità di molte di queste, un fatto che “aumenta il rischio di trasmissione ad altri soggetti”. “A preoccupare – aggiunge l’esperto – è il numero dei ragazzi (anche molto) che hanno rapporti occasionali non protetti. In alcuni casi gli adolescenti scelgono di non usare il preservativo perché troppo costoso, ma sotto sotto c’è sempre una scarsa conoscenza del problema e dei rischi”. Questa ‘leggerezza’ rischia anche di causare ...