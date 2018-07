«Sergio Marchionne | sue condizioni peggiorate» | il comunicato di Fca

Sergio Marchionne - Mike Manley è il successore : l'inglese nuovo amministratore delegato Fca : TORINO - Mike Manley, responsabile del brand Jeep, è il nuovo amministratore delegato di Fca. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione che, come già annunciato, ha quindi optato per...

Gruppo FCA - Mike Manley : curriculum e segreti dell’uomo forte che prenderà il posto di Sergio Marchionne : Scopriamo insieme la vita professionale di questo manager capace di scalare velocemente il settore automotive internazionale Una riunione del Cda del Gruppo FCA (Fiat Chrysler )convocata d’urgenza dal Presidente John Elkann ha nominato il nuovo amministratore del Gruppo che sostituirà Sergio Marchionne, ancora in convalescenza a causa di un’operazione avuta nei primi di luglio. Il nuovo uomo alla guida di FCA è Mike Manley, fino ad oggi ...

Fca - Mike Manley nuovo ad. Scelto il successore di Sergio Marchionne : MILANO - Mike Manley è il nuovo amministratore dellegato di Fca. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione della società riunito questo pomeriggio a Torino per definire la successione di Sergio ...

Sergio Marchionne - da Fiat a Fca. Così è nata la multinazionale : Dall'intuizione di Chrysler alla quotazione del titolo. Le tappe del percorso che hanno trasformato l'azienda del Lingotto in un gruppo leader internazionale

Mike Manley nuovo Ceo di Fca - è il successore di Sergio Marchionne : Mike Manley è il nuovo amministratore delegato di Fca. Spetta a lui prendere il timone da Sergio Marchionne. La decisione è stata presa nel corso del Cda, convocato d'urgenza proprio per la gestione della successione del manager italo-canadese, ancora ricoverato in ospedale dopo un'operazione.Manley, classe '64, è stato nominato capo del marchio Jeep a giugno del 2009 e fa parte del Gec dal settembre 2011. Nato a Edenbridge ...

L’inglese Mike Manley il nuovo ad di Fca. È lui il successore di Sergio Marchionne : Sergio Marchionne non è più l’amministratore delegato di Fiat Chrysler. Al suo posto è stato designato Mike Manley, responsabile del marchio Jeep e membro del Group executive council (Gec) dal primo settembre scorso. È questa la decisione presa oggi pomeriggio dai consigli d’amministrazione di Fca, Ferrari e Cnh industrial riuniti oggi a Torino p...

