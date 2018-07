Sergio Marchionne | il manager informale con il maglioncino

Sergio Marchionne - il manager che ha rivoluzionato la Fiat : Nel cda di Fiat dal 2003, durante la sua guida il mondo del Lingotto è passato da un momento di incertezza a uno dei principali leader del comparto automobilistico internazionale

L'ultimo messaggio di Sergio Marchionne da amministratore delegato di Fca : 27 giugno 2018. Sergio Marchionne è a Roma, dove ha consegnato ai Carabinieri una Jeep Wrangler . Nel parco del Comando Generale dell'Arma, l'amministratore delegato di Fca ha appena tenuto il suo ...

Sergio Marchionne - 14 anni al timone di Fca : «Chi comanda è solo» : Prende tre lauree , Filosofia, Economia, Giurisprudenza, più un master in Business Administration. Diventa «dottore commercialista» dall'85 e procuratore legale e avvocato , nella regione dell'...

