Sergio Marchionne - Gruppo FCA e Ferrari convocano i Cda per discutere la successione

quattroruote

: L'ultima uscita pubblica di Sergio Marchionne, poi tante voci sul suo stato di salute - HuffPostItalia : L'ultima uscita pubblica di Sergio Marchionne, poi tante voci sul suo stato di salute - ilpost : Oggi il cda di FCA nominerà il successore di Sergio Marchionne, scrive Bloomberg - Mitramacco : RT @Libero_official: Accelerazione imprevista, addio lampo -

(Di sabato 21 luglio 2018) llFCA e laavrebbero convocato questa mattina i rispettivi consigli d'amministrazione perdelladi. La notizia, riportata da Automotive News Europe, segue alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sull'assenza del top manager dalla scene pubbliche. Secondo voci di stampa, l'ad si sarebbe sottoposto a un'operazione chirurgica in Svizzera. Automotive News Europe parla di imminenti novità in merito al piano dial punto da fornire i nomi dei sostituti per gli incarichi ricoperti a Maranello.Camilleri nuovo a.d. della Rossa? Per il momento, non sono arrivate conferme da Torino né da Maranello, ma secondo la testata specializzata le scelte sarebbero state già fatte per la, con la possibilità che vengano ratificate già oggi in una riunione del consiglio di amministrazione convocata d'urgenza. L'incarico di amministratore delegato dellasarebbe assunto dal consigliere Louis Carey Camilleri, manager con un passato ai vertici della multinazionale del tabacco Philip Morris, mentre il ruolo di presidente verrebbe ricoperto da John Elkann, attuale presidente delFCA nonché numero uno della Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla sia FCA che la Casa di Maranello.