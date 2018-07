Sergio Marchionne | età | altezza | peso e figli Dirigente Fiat Chrysler e presidente

caffeinamagazine

: ??È #MikeManley nuovo ad. Fca, scelto il successore di Sergio #Marchionne - repubblica : ??È #MikeManley nuovo ad. Fca, scelto il successore di Sergio #Marchionne - Agenzia_Ansa : Sono peggiorate le condizioni di Sergio #Marchionne. Lo rende noto #Fca - chedisagio : Sergio Marchionne è stato di gran lunga il miglior manager che ha avuto l'Italia negli ultimi decenni. Spiace che,… -

(Di sabato 21 luglio 2018) Se da un lato conosciamo tutto o quasi delbrillanted’azienda, molto meno negli anni è trapelato in merito alla sua vita privata. Nato a Chieti, il 17 giugno del 1954 è und’azienda italiano naturalizzato canadese. È noto a livello internazionale per aver guidato il profondo rinnovamento della. Ha ricoperto molteplici ruoli: è amministratore delegato diAutomobiles N.V., FCA Italy ee amministratore delegato di FCA US; è anchedi CNH Industrial N.V. e Ferrari N.V., oltre chee amministratore delegato di Ferrari S.p.A..È inoltre vicedi Exor S.p.A. e membro permanente della Fondazione Giovanni Agnelli. È stato elettodel c.d.a. dell’ACEA per l’anno 2012. È inoltre membro del c.d.a. del Peterson Institute for International Economics e co-del Consiglio per le Relazioni tra Italia e Stati Uniti. Il 21 luglio 2018 il CDA di FCA decide di sostituirlo con Michael Manley. Se da un lato conosciamo tutto o quasi delbrillanted’azienda, molto meno negli anni è trapelato in merito alla sua vita privata. Una ex moglie e due, Alessio Giacomo e Jonathan Tyler. Per il resto la biografia direcita di un ragazzo che a 14 anni da Chieti, dove è nato il 17 giugno del 1952, emigra assieme ai genitori in Canada dove viveva una sorella della madre. Il padre Concezio era un maresciallo dei Carabinieri che conobbe la moglie durante il periodo di stanza in Istria, da dove la coppia scappò per evitare le persecuzioni post belliche. Dopo il periodo in Abruzzo, iemigrarono in Canada al seguito di una zia materna.