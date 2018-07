Sergio Marchionne | 14 anni al timone di Fca | «Chi comanda è solo»

A Torino riuniti i vertici di Fca per la successione di Sergio Marchionne : Milano, 21 lug., askanews, - C'è attesa per i consigli d'amministrazione di Fca, Ferrari e Cnh Industrial che si riuniranno a Torino nel pomeriggio per discutere la successione dell'amministratore ...

L'eredità di Sergio Marchionne I 14 anni al timone di Fca : Prende tre lauree, Filosofia, Economia, Giurisprudenza, più un master in Business Administration. Diventa «dottore commercialista» dall'85 e procuratore legale e avvocato, nella regione dell'Ontario, ...

Da Fiat a Fca - i 14 anni da ad di Sergio Marchionne - : Il manager è alla guida di Fiat dal 2004. Quattro anni fa la fusione con Chrysler e la nascita di uno dei gruppi industriali più grandi al mondo. Il suo addio, previsto per il 2019, potrebbe essere ...

Ferrari. Louis Carey Camilleri prende il posto di Sergio Marchionne : Fca ha convocato d’urgenza un cda del gruppo per il dopo Sergio Marchionne. La convocazione d’urgenza riguarda anche Ferrari e Cnh

Sergio Marchionne - Gruppo FCA e Ferrari si preparano a discutere la sua successione : ll Gruppo FCA e la Ferrari avrebbero convocato questa mattina i rispettivi consigli d'amministrazione per discutere della successione di Sergio Marchionne. La notizia, riportata da Automotive News Europe, segue alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sull'assenza del top manager dalla scene. Secondo voci di stampa, l'ad si sarebbe sottoposto a un'operazione chirurgica in Svizzera, per il quale ha cancellato tutti gli appuntamenti ...

Fca e Ferrari - convocati d'urgenza i Cda : addio Sergio Marchionne - la rivoluzione di John Elkann : convocati d'urgenza i Cda di Fca , Ferrari e Cnh industrial . Le indiscrezioni parlano di un addio anticipato dell'amministratore delegato Sergio Marchionne , in convalescenza dopo un intervento ...

Fca - il Cda si riunisce per sostituire Sergio Marchionne : ...

Oggi il cda di FCA nominerà il successore di Sergio Marchionne - scrive Bloomberg : Secondo fonti di Bloomberg, stamattina il cda di FCA si riunirà per sostituire Sergio Marchionne, CEO della società dal 2009 e considerato fra i manager più capaci nel settore delle automobili. Marchionne aveva già annunciato che si sarebbe dimesso nel The post Oggi il cda di FCA nominerà il successore di Sergio Marchionne, scrive Bloomberg appeared first on Il Post.

Sergio Marchionne : ecco cosa pensa il CEO di FCA dei concept : Tornando all'intervista fatta da Autocar , Sergio Marchionne ha parlato dell'entusiasmo degli appassionati del mondo dei motori per cose che potrebbero non entrare mai in produzione, specificando in ...

Sergio Marchionne : "I dazi non sono la fine del mondo - capisco Trump" : I dazi? "Non sono la fine del mondo". Parola di Sergio Marchionne, che ridimensiona i rischi legati alle misure annunciate dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Io capisco la posizione di Trump, credo che bisogna correggere delle anomalie che ci sono negli scambi commerciali. E lui ha un approccio estremamente diretto nel cercare di farlo. L'estetica del processo impaurisce, perché è immediato. L'obiettivo alla fine ...

Buon compleanno Elio Pandolfi - Sergio Marchionne - Giulia Corso : Buon compleanno Elio Pandolfi, Sergio Marchionne, Giulia Corso… …Anna Maria dell’Unto, Venus Williams, Eddy Merckx, Enrico Benzing, Ken Loach, Susy de Martini, Claudio Spadaro, Paolo Calabresi, Deborah Magnaghi, Arnoldo Mosca Mondadori, Cristina Plevani, Massimiliano Manfredi, Giovanni Sulcis, Cristian Invernizzi, Andrea Campagnolo, David Chevalier, Roberto Musso, Elisa Rigaudo, Marco Sansovini, Francesco Nieto, Nicola Bolzonello, Luca ...

Inscenarono l’impiccagione di Sergio Marchionne - la Cassazione : “Legittimo licenziamento di 5 operai Fiat” : Era il 5 giugno del 2014 quando per protesta contro le politiche aziendali fu inscenata la morte dell’ad Sergio Marchionne davanti ai cancelli dello stabilimento Fiat di Pomigliano d’Arco: un manichino con le sembianze del top manager fu impiccato. Gli “autori” furono licenziati, reintegrati ma lasciati a casa, ma oggi la Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento di cinque tute blu. I lavoratori furono ...

Sergio Marchionne : il totonomine sull'erede e le grandi manovre in Fca : Nonostante i rinvii si avvicina la data in cui il manager in pullover dovrà lasciare la superpoltrona. Vorrebbe essere lui a indicare il successore e lo stesso vorrebbe fare John Elkann. Ecco cosa ...