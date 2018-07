Sequestra e abusa conoscente | arrestato

Sequestra e abusa di compagna - arrestato : 16.05 arrestato a Messina un 23enne per aver Sequestrato, maltrattato e abusato sessualmente della compagna. La vittima è una giovane messinese che, lo scorso anno, era andata a convivere con il ragazzo. Lui, geloso e violento, le impediva di uscire da sola e di frequentare amici e familiari. In seguito, l'ha picchiata con un bastone e minacciata di morte, Sequestrata in casa e costretta a rapporti sessuali contro la propria volontà, malgrado ...