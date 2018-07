Seconda giornata del Congresso “Sii coraggioso”

Pallanuoto - Europei 2018 : risultati e classifiche della Seconda giornata. Il Settebello ipoteca la prima piazza : seconda giornata da sogno per il Settebello agli Europei di Pallanuoto maschile in quel di Barcellona (Spagna). Gli azzurri dominano in lungo e in largo con l’Ungheria e ipotecano la prima piazza nel Girone A. Andiamo a riepilogare tutti i risultati odierni e le classifiche aggiornate. seconda giornata (C) Croazia-Turchia 23-2 (4-0, 7-1, 6-1, 6-0) (A) Germania-Georgia 10-9 (1-3, 3-2, 3-2, 3-2) (D) Romania-Slovacchia 9-5 (4-1, 2-0, 2-1, ...

Amazon Prime Day - 12 offerte imperdibili della Seconda giornata disponibili fino a mezzanotte : Le migliori offerte della seconda giornata dell'Amazon Prime Day 2018: ecco una selezione di 12 prodotti con sconti fino all'87% disponibili fino alla mezzanotte di oggi, martedì 17 luglio, da non lasciarsi sfuggire.Continua a leggere

Guida alla Seconda giornata di Amazon Prime Day : Fino a mezzanotte gli abbonati ad Amazon Prime troveranno sconti su migliaia di prodotti: il Post vi consiglia i migliori, man mano che arrivano The post Guida alla seconda giornata di Amazon Prime Day appeared first on Il Post.

Amazon Prime Day : gli sconti e le promozioni della Seconda giornata : Gli sconti dureranno fino a mezzanotte: le offerte migliori, man mano che arrivano The post Amazon Prime Day: gli sconti e le promozioni della seconda giornata appeared first on Il Post.

Prime Day di Amazon : guida a sconti e promozioni della Seconda giornata : Gli sconti dureranno fino a mezzanotte: le offerte migliori, man mano che arrivano The post Prime Day di Amazon: guida a sconti e promozioni della seconda giornata appeared first on Il Post.

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : i risultati della Seconda giornata. Olanda e Francia a valanga : Va in archivio la seconda giornata della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile: oltre alla sconfitta dell’Italia, si registrano altre cinque sfide a senso unico, simbolo di una rassegna continentale a due velocità. Vincono Olanda, Francia e Grecia nel Girone A ed Ungheria, Russia e Spagna nel Girone B. Girone A risultati seconda giornata Israele-Olanda 2-20 Croazia-Francia 6-17 Italia-Grecia 6-7 Classifica dopo la seconda ...

Vela – Trofeo Alpe del Garda - vento leggero nella Seconda giornata di regate : Il Trofeo Alpe del Garda continua a Campione: prova con aria più leggera nella seconda giornata di regate Regata 5 per il Day 2 del Trofeo Alpe del Garda co promosso da Circolo Vela Gargnano e UniVela Sailing. Una prova con aria più leggera rispetto alle 4 della prima giornata. In classifica non cambia quasi nulla. In testa restano Giovanni Boletti e Nicola Torchio della Società Canottieri Garda che precedono Nicolò Codeghini ed Edoardo ...

Vela - Campionato Italiano J/70 : Petite Terrible Adria Ferries è Seconda dopo la prima giornata : Petite Terrible-Adria Ferries guida quindi la classifica provvisoria degli equipaggi interamente composti da velisti Italiani E’ una Claudia Rossi molto solida e convincente quella che oggi, nella prima giornata di regate del Campionato Italiano J/70 di Malcesine, assistita nelle decisioni tattiche da Michele Paoletti, ha saputo portare la sua Petite Terrible-Adria Ferries già in zona podio. Con risultati parziali sempre entro la ...

Inclusione e innovazione sociale hanno caratterizzato i lavori della Seconda e ultima giornata dell'evento annuale del POR FSE Sardegna 2014-... : Gli Avvisi 'Cumentzu', 'CARPEDIEM' e 'Diamante Impresa' sono rivolti a figure che desiderano affacciarsi nel mondo del lavoro oppure richiedono particolari tutele. Le misure saranno seguite da una ...

Disperso in mare - Seconda giornata di ricerche infruttuose. Per tre volte ha fatto richiesta di asilo : SAN BENEDETTO DEL TRONTO E' in Italia dal 2016 il ventiseienne Disperso in mare. Ospite, presso una struttura di Monsampolo, del Gus Marche, dell'uomo non si è trovata traccia neppure oggi. ...

Nuoto - Settecolli 2018. Batterie Seconda giornata. Pellegrini e Dotto : squilli azzurri nei 100 stile libero : Federica Pellegrini c’è e batte un colpo. Nonostante l’anno sabbatico, nonostante gli impegni televisivi che l’hanno stancata nella scorsa settimana, nonostante l’imposizione, ammessa da lei stessa di doversi accontentare di poco quest’anno in vista della volata olimpica, la Divina piazza la zampata nelle Batterie dei 100 stile libero e con un buon 54″05, non lontano dai tempi che fanno segnare le ...

Taekwondo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia senza acuti nella Seconda giornata. Esultano Spagna e Croazia : L’Italia del Taekwondo non brilla nemmeno nella seconda giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2018. Sul tatami di Tarragona (Spagna) Vito Dell’Aquila, Roberto Botta e Daniela Rotolo vengono tutti eliminati ai quarti di finale nelle rispettive categorie e il Bel Paese rimane quindi a quota zero medaglie. Andiamo invece a scoprire chi è salito sul podio odierno. Partiamo dai -58 kg dove conquista l’oro lo spagnolo Jesus Tortosa Cabrera, ...

Canoa velocità - Europei Junior e Under23 2018 : grande Italia nella Seconda giornata. Dieci equipaggi azzurri volano in finale : L’Italia brilla nella seconda giornata degli Europei Junior e Under 23 di Canoa velocità ad Auronzo di Cadore (Belluno). Sulle acque del lago di Santa Caterina Dieci equipaggi azzurri ottengono il pass diretto per la finale sulle distanze dei 200, 500 e 1000 metri e si aggiungono così alle tre che si erano qualificate ieri. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata. Partiamo dagli Under 23 dove volano direttamene in finale Carlo ...

Volley femminile - Final Six Nations League 2018 : Seconda giornata. Brasile elimina Olanda - impresa Turchia con la Serbia : Oggi a Nanjing (Cina) si è disputata la seconda giornata della Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile. Di seguito i risultati delle due partite giocate. Le prime due classificate dei due gironi accederanno alle semiFinali incrociate. POOL A: Brasile vs Olanda 3-0 (25-16; 25-17; 25-23) Le verdeoro surclassano le oranjes, mai in partita se non per qualche frangente del terzo set. Le sudamericane si giocheranno il primo ...