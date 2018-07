Scuola | le promesse non mantenute | il popolo web insorge

scuolainforma

: RT @AneisFar: @luigidimaio va bene la lotta al precariato ma a noi #8000esiliatifaseb la buona scuola ha reso precaria la vita mandandoci l… - paolademasi6 : RT @AneisFar: @luigidimaio va bene la lotta al precariato ma a noi #8000esiliatifaseb la buona scuola ha reso precaria la vita mandandoci l… - AquilinoAQ : RT @AquilinoAQ: @Ass_Adida #Civuolecoraggio Auspico che trovano il coraggio per dare valore alle promesse elettorali e ridare dignità alla… -

(Di sabato 21 luglio 2018) Ilweb non le manda certo a dire. L’estate sarà di quelle bollenti e non solo da un punto di vista climatico. Tutto ciò che era stato sbandierato in campagna elettorale sul fronte scolastico sembra oggi solo un lontano e sbiadito ricordo. Si è sempre detto che nel bene o nel male i governi … L'articolo: lenon, ilwebproviene dainforma.