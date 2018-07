Scuola | la fabbrica dei bocciati

ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 luglio 2018) di Antonio Deiara Nelladi un Paese lontano c’erano 74 nuovi alunni. “Dividiamoli in quattro classi: 18+18+19+19″ – Propose il professore di matematica – “Riusciremo a seguire al meglio quelli più bravi e a recuperare chi è indietro”. Intervenne la docente di lettere: “Qualora avessimo la collaborazione dei genitori e degli educatori del Comune, potremmo arrivare a risultati positivi per tutti o al massimo rischieremmo di perderne due o tre”. Ma il preside gelò gli entusiasmi: “Questi 74 alunni – sentenziò con l’ultima legge dello Stato alla mano – devono essere divisi per 25; formeremo tre classi, due da 25 alunni e una da 24 alunni”. L’anno scolastico trascorse faticosamente e tumultuosamente, nonostante numerose e ripetute sospensioni degli alunni più indisciplinati deliberate dai consigli di classe delle tre scolaresche ...