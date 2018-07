SCUOLA I dati Invalsi e il gioco di società che imprigiona il Sud

SCUOLA - ecco i dati sui posti liberi dopo mobilità : ‘Allo Stato non conviene dare le cattedre ai precari’ : Centocinquantamila ‘buchi’ da coprire il più presto possibile. Le stime pubblicate dal sindacato Anief, all’indomani delle operazioni di mobilità, tracciano un quadro ben chiaro della situazione della Scuola pubblica italiana. In una nota pubblicata dal sindacato, vengono riassunti i dati relativi ai posti liberi. Per quanto riguarda la Scuola dell’infanzia, i posti liberi sono 3500 oltre ai 1200 sul […] L'articolo ...

Antisemitismo in SCUOLA élite Berlino - 'ricordati avi gasati' :

Lucca - bullizzano il prof a SCUOLA : rimandati a settembre 3 indagati. “Sono stati graziati” : Tre dei sei studenti dell'Istituto Carrara di Lucca indagati dalla Procura di Firenze per aver bullizzato il professore di lettere sono stati promossi col 6 in condotta e rimandati a settembre. Nella stessa classe sono stati promossi solo in 8 su 26. Episodio simile a Treviso, dove un docente picchiato dal papà di un alunno ha chiesto il trasferimento dopo aver saputo della sua promozione.Continua a leggere