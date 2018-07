Scuola 57mila le assunzioni di docenti richieste per il 2018 19

Scuola - Bussetti chiede 57mila nuovi docenti/ Entro metà agosto risposta Mef - ma per i sindacati non bastano : Scuola, Bussetti chiede 57mila nuovi docenti: Entro metà agosto risposta del Mef, ma per i sindacati non bastano. Eppure la richiesta è in linea con la media degli ultimi anni...(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:15:00 GMT)

Scuola - c'è il decreto : 57mila assunzioni per il prossimo anno scolastico : Sono 57.322 le assunzioni di docenti per l'anno scolastico 2018/2019 richieste dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il...

Scuola - quest'anno 57mila nomine di prof di ruolo. In pensione in 36mila : Sono 36.700 quest'anno i professori che vanno in pensione. Oltre 57mila vedranno invece l'agognata «nomina di ruolo di personale docente». «Nessuna emergenza e...