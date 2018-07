Scontro tra tre camion | inferno di fuoco in A1 | autista muore tra le fiamme

Roma - Scontro tra auto polizia e un'altra vetture : 4 persone ferite a Prati : Quattro persone, tra le quali due poliziotti, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in viale Angelico all'altezza di via Bettolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ...

Lo Scontro tra Mentana e il cronista di Dire c'è stato. Ma poi si sono chiariti : L' intervento di Enrico Mentana al Campus Party di Rho, dove ha illustrato ancora il suo progetto editoriale di una testata scritta da giovani per i giovani , ha fatto notizia soprattutto per l'...

Lo Scontro tra Mentana e il cronista di Dire c'è stato. Ma poi si sono chiariti : L'intervento di Enrico Mentana al Campus Party di Rho, dove ha illustrato ancora il suo progetto editoriale di una testata scritta da giovani per i giovani, ha fatto notizia soprattutto per l'alterco con un cronista di Dire, Nicola Mente, che si è visto dare del "coglione" dopo quella che appariva come una domanda insistente su un'eventuale ruolo del proprietario di La7, Urbano Cairo, nell'iniziativa. A ...

Incidenti : sulla A4 tra Padova Est e bivio A57 Scontro tra due auto e una moto : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) – Un incidente in carreggiata est (direzione Trieste) della A4 ha coinvolto poco prima delle 14.40 una moto e due auto al chilometro 369, in territorio di Vigonza. Apparentemente non si registrano feriti gravi. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi, con la Polstrada, i soccorsi meccanici e 4 mezzi con gli ausiliari di CAV, coordinati dal Centro Operativo di Mestre della società autostradale.Attualmente ...

Padova : Scontro tra assessori su dispenser cannabis light : Padova, 19 lug. (AdnKronos) - E' botta e risposta tra assessori, sul distributore automatico di cannabis light installat di recente in una via di Padova. L’assessore alle attività produttive del Comune, Antonio Bressa risponde così alla polemica dichiarazione dell’assessore regionale Elena Donazzan:

Migranti - lo Scontro tra Borgonzoni e don Biancalani : “Questi ragazzi lavorano a tre euro l’ora”. “Ma lei ha denunciato le aziende?” : A InOnda (La7) lo scontro in studio tra Lucia Borgonzoni (Lega) e Don Massimo Biancalani, il prete che ha aperto la ‘Pizzeria del rifugiato‘ a Pistoia. L'articolo Migranti, lo scontro tra Borgonzoni e don Biancalani: “Questi ragazzi lavorano a tre euro l’ora”. “Ma lei ha denunciato le aziende?” proviene da Il Fatto Quotidiano.

C'è uno Scontro silenzioso tra Lega e M5s : Racconto di uno scontro in crescendo in tre atti Madrid, 18 lug 08:30 - (Agenzia Nova) - Come sostiene Arthur Miller, la politica è strettamente Legata all’arte della recitazione. Una delle norme basilari, sosteneva il drammaturgo, è che lo spettatore percepisca più la personalità di un leader che l

Libia porto sicuro : Scontro tra Salvini e la portavoce di Juncker : La trasferta istituzionale del ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini, nella Russia di Vladimir Putin [VIDEO] sta facendo molto discutere. Prima la polemica sul presunto viaggio con volo di Stato del leader della Lega per assistere alla finale del Campionato del mondo. Illazioni subito smentite. Poi, puntualmente, si è rialzato il livello dello scontro con l’Unione Europea sul tema dell’immigrazione clandestina. Durante la conferenza ...

Decreto Dignità - il perché dello Scontro tra governo e Boeri : Accuse reciproche tra i ministri di Lega e 5 Stelle e il presidente dell'Inps. Alla base di tutto, le stime sugli effetti dei provvedimenti sul lavoro

Pensioni e lavoro - sale la tensione : è Scontro tra Governo e Inps : Le ultime novita' sulle Pensioni ed il welfare ad oggi 16 luglio 2018 vedono accendersi lo scontro tra Governo e Inps in merito alle stime relative al decreto dignita'. Le dichiarazioni che si sono suste nelle scorse ore paventano infatti un vero e proprio scontro istituzionale, che non sembra potersi risolvere nel breve periodo e che desta non poche preoccupazione visti gli obiettivi ambiziosi proposti in campagna elettorale. Dal reddito di ...

Dl dignità modificato di nascosto : è Scontro tra Di Maio e Padoan : Sembra avere tutti i contorni del giallo politico la vicenda della modifica, avvenuta nottetempo, di una parte del Dl dignita' del governo Conte [VIDEO], da poco firmato anche dal presidente della Repubblica ed entrato, dunque, in vigore. Il ministro del Lavoro, nonché vice premier e leader del M5S, Luigi Di Maio, con un video postato su Facebook, accusa una non meglio precisata ‘manina’, probabilmente mossa per conto di “lobby di tutti i tipi”, ...