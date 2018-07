Scontrino con scritte omofobe | ristorante romano offende coppia gay Cameriere licenziato

Scontrino con scritte omofobe - ristorante offende coppia gay. Cameriere licenziato : Un conto a suon di frasi omofobe stampate su uno Scontrino. E così, tra il prezzo dei fiori di zucca e la carbonara è spuntata la dicitura 'pecorino no, fr... sì'. È quanto una coppia gay, al tavolo ...

È stato licenziato il cameriere che ha scritto "frocio" sullo Scontrino di una coppia gay : È stato subito licenziato il cameriere responsabile dello scontrino con epiteto omofobo consegnato a una coppia di clienti omosessuali in un ristorante di Roma. Lo rende noto lo stesso locale, 'Locanda Rigatoni', in zona San Giovanni, spiegando che il cameriere ha preso autonomamente l'iniziativa credendo di fare dello spirito, ed è stato rapidamente messo alla porta. Si tratta di un giovane che collabora con il ...

