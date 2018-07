Scomparso nel 2012 | il corpo di Antonio Deiana era stato sepolto sotto un pavimento Il

Quarantanovenne Scomparso in barca nella laguna di Venezia : Quarantanovenne scomparso in barca nella laguna di Venezia Quarantanovenne scomparso in barca nella laguna di Venezia Continua a leggere L'articolo Quarantanovenne scomparso in barca nella laguna di Venezia proviene da NewsGo.

Giorgio è Scomparso nel nulla da una settimana : "Temiamo per la sua vita" : Sono ormai sette lunghi giorni che "Giorgio", così come lo chiamano tutti, non dà notizie. La paura che possa essergli accaduto qualcoa è grande. Gheorghe Dehelean è...

Berna : trovato cadavere di nuotatore Scomparso nell'Aare sabato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

CAMORRA A MEDJUGORJIE/ Padre Luciano Ciciarelli - Scomparso nella città mariana tre anni fa e mai più ritrovato : Un sacerdote italiano, Padre Luciano Ciciarelli, giunto a Medjugorje per trattare l'acquisto di un terreno, è scomparso da tre anni e di lui non si sa più niente(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 12:48:00 GMT)

Sergio Endrigo/ Le canzoni più belle dell'artista Scomparso nel 2005 (Una serata Bella… senza fine) : Questa sera, domenica 8 luglio, su Rete 4 va in onda "Una serata Bella... senza fine": dedicata alla grande musica di Sergio Endrigo, Gino Paoli e Luigi Tenco.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 10:27:00 GMT)

Il regista Carlo Vanzina è Scomparso nella sua amata Roma : Un triste annuncio dato dalla famiglia. “E’ scomparso nella sua amata Roma, dopo una lotta lucida e coraggiosa contro la

Bassano del Grappa - trovato morto nel canale bimbo di tre anni. Era Scomparso mentre giocava fuori casa : È stato trovato morto all'interno della roggia «Vica» a Rosà (Vicenza) il bambino di tre anni scomparso oggi a Bassano del Grappa. Secondo quanto si è...

Ritrovato da un sub il Cristo degli Abissi Scomparso : ora tornerà nell'Adriatico : Il Cristo degli Abissi potrà ritornare nella sua Cattedrale blu dell'Adriatico davanti al porticciolo di Vallevò di Rocca San Giovanni. E' stato infatti Ritrovato ieri prima delle 8 vicino al molo di ...