Scompare in gita | 300 persone alla ricerca di Iushra | la Procura apre un' inchiesta

Allarme e angoscia in Italia : bambina autistica Scompare durante una gita : È Allarme. C’è angoscia e preoccupazione per una bambina autistica di 12 anni scomparsa in un bosco a Serle, in provincia di Brescia il 20 luglio mattina, intorno alle 11,30. La ragazzina di cui si sono perse le tracce, ricostruisce Il Giornale, si trovava in una zona boschiva in compagnia di altri suoi coetanei, tutti con problemi di disabilità. Un gruppo di 15 giovanissimi che sarebbe dovuto essere accudito e sorvegliato con cura ...

Scompare in gita - 130 persone alla ricerca di Iushra : Stanno battendo l'Altopiano di Cariadeghe i soccorritori impegnati nelle ricerche di Gazi Zannatul Iushra, la ragazzina autistica di 11 anni scomparsa giovedì mattina. Più di...

Dodicenne Scompare durante gita nel Bresciano : ricerche senza sosta - : Vigili del fuoco, carabinieri, Soccorso alpino, Protezione civile e volontari sono a lavoro per trovare la ragazzina affetta da autismo, di cui si sono perse le tracce a Serle, mentre partecipava a u'...

Turista in gita a Siena Scompare : paura per una donna : Turista giapponese scomparsa in Piazza del Campo, ritrovata dalla polizia a Fiumicino . Finisce bene la disavventura per una donna di 58 anni che aveva raggiunta l'Italia da qualche giorno per ...

Grosseto - bambino Scompare durante gita scolastica : si cerca nel bosco della Maremma : Ricerche in corso di un bambino di 11 anni, in gita con la propria classe in località Portiglioni, nel comune di Scarlino , Grosseto , : da quanto emerso il ragazzino si è allontanato dal resto del ...