Scherma – Campionati del Mondo : l’Italia centra l’en plein - tutti gli azzurri qualificati per il main draw : tutti gli atleti azzurri in gara hanno staccato il pass per il tabellone principale al termine della tre giorni di qualificazioni L’Italia festeggia l’en plein. tutti gli azzurri infatti conquistano la qualificazione al tabellone principale delle rispettive gare. E’ questo l’esito delle prime tre giornate di gara ai Campionati del Mondo Wuxi 2018, dedicate alle fasi preliminari. L’ultima italiana a conquistare ...

Scherma – Campionati del Mondo 2018 - si accendono i riflettori a Wuxi : ecco tutti gli azzurri in gara : Prendono il via i Campionati del Mondo 2018 con le fasi di qualificazione delle prime due gare. Ad esordire sulle pedane cinesi per l’edizione iridata saranno le spadiste e gli sciabolatori Iniziano ad accendersi le luci sulle pedane di Wuxi. Oggi i Campionati del Mondo 2018 prendono il via con le fasi di qualificazione delle prime due gare. Ad esordire sulle pedane cinesi per l’edizione iridata saranno le spadiste e gli ...

Scherma – Campionati Europei : solo argento per l’Italia nella sciabola maschile - gli azzurri cedono in finale contro l’Ungheria : Niente da fare per gli azzurri della sciabola maschile, in finale arriva la sconfitta contro l’Ungheria che vale l’argento I Campionati Europei di Scherma di Novi Sad si chiudono con l’ottava medaglia per l’Italia. Gli azzurri vincono l’argento nella sciabola a squadre. Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè e Aldo Montano, dopo aver sconfitto ai quarti la Georgia per 45-41 e in semifinale la Germania per 45-44, ...

Scherma – Campionati Europei di Novi Sad - l’Italia centra la finale nella sciabola a squadre : Dopo aver sconfitto la Germania in semifinale, l’Italia affronterà la Romania in finale per il titolo europeo di sciabola L’Italia è in finale nella sciabola a squadre maschile ai Campionati Europei di Scherma di Novi Sad 2018. La Nazionale azzurra affronterà alle 19 la Romania. Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè ed Aldo Montano, dopo aver sconfitto ai quarti la Georgia per 45-41, hanno superato 45-44 la Germania in ...

Scherma – Campionati Europei di fioretto maschile - l’Italia centra la finale grazie al successo sulla Polonia : La squadra italiana di fioretto maschile ha conquistato la finale ai Campionati Europei di Novi Sad, battuta in semifinale la Polonia La nazionale italiana di fioretto maschile approda in finale ai Campionati Europei di Novi Sad. Daniele Garozzo e Giorgio Avola, reduci rispettivamente dall’argento e dal bronzo individuale, assieme ad Andrea Cassarà ed Alessio Foconi, dopo aver sconfitto ai quarti la Gran Bretagna per 45-27, hanno superato ...

Scherma - Campionati Italiani Assoluti 2018 : Fiamme Oro e Piccolo Teatro di Milano festeggiano nelle gare a squadre dell’ultima giornata : Cala il sipario sui Campionati Italiani Assoluti 2018 di Scherma a Milano. L’ultima giornata di gare ha visto gli atleti darsi battaglia per il titolo tricolore nelle restanti gare a squadre. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Nel fioretto femminile successo del quartetto delle Fiamme Oro formato da Elisa Di Francisca, al rientro in pedana dopo la maternità, Alice Volpi, che si era imposta anche nell’individuale, Erica Cipressa ...

Scherma - Campionati Italiani Assoluti 2018 : titolo tricolore per Alice Volpi. Enrico Berrè e Marco Fichera concedono il bis : Terza giornata ai Campionati Italiani Assoluti 2018 in corso di svolgimento a Milano. In questo sabato sono stati assegnati gli ultimi titoli individuali. Era la grande favorita della vigilia ed Alice Volpi ha rispettato il pronostico nella prova di fioretto femminile. La toscana ha conquistato il titolo italiano, sconfiggendo in finale per 15-9 Francesca Palumbo. In precedenza Volpi aveva superato con il punteggio di 15-12 Martina Favaretto, ...

Scherma - Campionati Italiani Assoluti 2018 : nelle prove a squadre festeggiano Esercito - Fiamme Oro e Fiamme Gialle : Seconda giornata ai Campionati Italiani Assoluti 2018 in corso di svolgimento a Milano. In questo venerdì si sono tenute le prime gare a squadre. Nella sciabola femminile la vittoria è andata al Centro Sportivo dell’Esercito. Il quartetto composto da Chiara Mormile, Caterina Navarria, Martina Criscio e Benedetta Baldini è salito sul gradino più alto del podio dopo aver sconfitto in finale le Fiamme Oro con il punteggio di 45-35. Al terzo ...

Scherma - Campionati Italiani Assoluti 2018 : Rossella Fiamingo - Sofia Ciaraglia e Francesco Ingargiola esultano nella prima giornata : Sono iniziati oggi a Milano i Campionati Italiani Assoluti 2018 di Scherma. Sulle pedane di Fieramilanocity i migliori atleti azzurri si sono dati battaglia per conquistare il titolo tricolore. La prima giornata di gare ha decretato i vincitori in tre gare individuali, andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dal fioretto maschile dove arriva la vittoria di Francesco Ingargiola (Fiamme Oro). Il giovane marchigiano ha confermato ...