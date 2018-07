Savona | le anfore fatte a mano riprendono un’antica tradizione Affrontare la crisi con

ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 luglio 2018) Nella provincia più depressa del nord,, l’economia che resiste e lo fa grazie alle idee dei privati più che agli incentivi di Stato. È il caso della Clyver, un ditta che esporta botti in ceramica dalla Francia al Sud Africa. Appaiono all’improvviso come grosse uova fra dozzine di capannoni dismessi nel deserto industriale di Vado Ligure. Se si dovesse girare la storia della ditta occorrerebbe qualche vecchio film su Ulisse e sulle “bevute omeriche” che accompagnarono le sue avventure, specie quella con la maga Circe. Il “vino di Pramno”, con cui la maga tenne l’eroe lontano da Penelope per anni, era conservato entro recipienti di terracotta, unache in Georgia è arrivata sino ai nostri giorni. “Sonoda 3-4mila litri che, nella regione di Kakheti, vengono interrate – spiega Luca Risso che guida il team di ricerca della Clyver – è ...