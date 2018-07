Samsung Galaxy Watch potrebbe arrivare in due dimensioni - Rumors - GizBlog

Samsung registra i marchi Galaxy A10 e successivi. Sarà il futuro anche dei Galaxy S? : A meno di sorprese clamorose, il prossimo top di gamma di Samsung, essendo anche quello del decennale, Sarà denominato Galaxy S10. E fin qui, tutto bene L'articolo Samsung registra i marchi Galaxy A10 e successivi. Sarà il futuro anche dei Galaxy S? proviene da TuttoAndroid.

Tim rilascia l’aggiornamento XXU1BRF8 per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : il punto : TIM non ha dimenticato i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus: entrambi i dispositivi, infatti, hanno cominciato a ricevere l'aggiornamento XXU1BRF8, benché non corrisponda all'ultimissimo pacchetto messo a disposizione per i top di gamma sudcoreani, per cui è già iniziata la diffusione della serie firmware XU2BRG6, portatrice della patch di sicurezza di luglio, oltre che ad alcuni miglioramenti riservati alle funzionalità AR Emoji e Super Slow-Motion ...

Risolto il bug standby cella su Samsung Galaxy S7 : decisivo l’aggiornamento di luglio : Le cose sembrano sorridere ai Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, per cui, come vi abbiamo raccontato qui, è in fase di diffusione l'aggiornamento con la patch di sicurezza di luglio, sebbene il rilascio sia al momento avvenuto solo in Francia ed Olanda. Una nuova serie firmware ha preso il posto della precedente, colpendo gli esemplari no brand sopra citati. Sempre basati su Android 8.0 Oreo, i pacchetti di cui vi stiamo parlando recano le seguenti ...

Il Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna con le patch di agosto prima ancora della sua presentazione : In attesa della presentazione ufficiale del Samsung Galaxy Note 9, lo smartphone ha già ricevuto un update con le patch di sicurezza relative ad agosto L'articolo Il Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna con le patch di agosto prima ancora della sua presentazione proviene da TuttoAndroid.

Sempre peggio le vendite del Samsung Galaxy S9 : raffronto a sorpresa con l’S8 : Stanno venendo alla luce alcuni dati piuttosto scoraggianti per quanto riguarda il Samsung Galaxy S9 ed il Galaxy S9 Plus dal punto di vista delle vendite, almeno stando a quanto è stato registrato nel corso del secondo semestre del 2018. A quanto pare, infatti, i due top di gamma non stanno rispettando le attese del produttore coreano, al punto che i dati del trimestre appena lasciati alle spalle stanno deludendo non poco attraverso alcuni ...

Samsung Galaxy Note 9 - prime presunte immagini della fotocamera a doppia apertura : Un'immagine trapelata in rete nelle ultime ore conferma ufficiosamente la presenza della fotocamere ad apertura variabile su Samsung Galaxy Note 9. L'articolo Samsung Galaxy Note 9, prime presunte immagini della fotocamera a doppia apertura proviene da TuttoAndroid.

Sul Samsung Galaxy A8 Vodafone l’aggiornamento Oreo : OTA in diffusione : Ha fatto la sua irruzione in Italia l'aggiornamento Oreo destinato ai Samsung Galaxy A8 (2018), a partire dai brandizzati Vodafone, che spesso e volentieri fanno sentire unghie e denti ai più blasonati no brand, oltre che al resto dei serigrafati dagli altro operatori di telefonia mobile nazionale. La distribuzione per il dispositivo è stata finalmente avviata per il nostro territorio, a distanza di quasi otto mesi dalla presentazione, avvenuta, ...

Le vendite della gamma Samsung Galaxy S9 non decollano ma in India il produttore coreano cresce : Secondo un nuovo report di The Bell, il Samsung Galaxy S9 ha fatto registrare meno spedizioni nel secondo trimestre del 2018 rispetto ai primi tre mesi dell'anno L'articolo Le vendite della gamma Samsung Galaxy S9 non decollano ma in India il produttore coreano cresce proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A8 (2018) brand Vodafone inizia a ricevere Android Oreo in Italia : Samsung Galaxy A8 (2018) brand Vodafone inizia a ricevere Android 8.0 Oreo e la Samsung Experience 9.0 anche nella nostra nazione. L'articolo Samsung Galaxy A8 (2018) brand Vodafone inizia a ricevere Android Oreo in Italia proviene da TuttoAndroid.

L’ultimo della serie il Samsung Galaxy Note 9? Scenari inquietanti all’orizzonte : Il Samsung Galaxy Note 9 potrebbe corrispondere all'ultimo esemplare della serie Note, molto probabilmente destinata a scomparire. Molto dipenderà proprio dalle vendite che riuscirà ad inanellare il prodotto in presentazione il 9 agosto: se la domanda dovesse rivelarsi clamorosamente bassa, e quindi di molto inferiore alle previsioni, che si aggirano intorno ai 12 milioni di unità, l'azienda asiatica potrebbe anche decidere di sospendere la ...

Sotto il segno dell’evoluzione il Samsung Galaxy S10 : emersi nuovi dettagli : Torna a mettere bocca sulle vicende che riguarda il Samsung Galaxy S10 il noto leaker Ice universe, il quale ci informa che il prossimo top di gamma del brand asiatico presenterà cornici ancora più sottili, e quindi uno screen-to-body ratio di certo maggiormente ottimizzato rispetto a quello che abbiamo ravvisato a bordo degli attuali esemplari (non che ci fosse nulla da ridire, ma se le cose sono destinate a migliorare non possiamo che esserne ...

Unire le linee Galaxy S e Galaxy Note? Samsung ci sta pensando : L'indiscrezione arriva dai media sudcoreani: una delle strategie per il futuro sul tavolo di Samsung prevede la fusione delle linee Galaxy S e Galaxy Note L'articolo Unire le linee Galaxy S e Galaxy Note? Samsung ci sta pensando proviene da TuttoAndroid.

Il firmware di Samsung Galaxy Tab S4 conferma lo scanner dell’iride e la funzione Intelligent Scan : Il Samsung Galaxy Tab S4, uno dei tablet che il produttore coreano si appresta a lanciare sul mercato, potrà contare su due feature molto interessanti L'articolo Il firmware di Samsung Galaxy Tab S4 conferma lo Scanner dell’iride e la funzione Intelligent Scan proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 e lo speaker stereo : presenza quasi certa di cui parlano in pochi : Qualcuno ha mai visto un Samsung Galaxy Note con caratteristiche inferiori rispetto al Galaxy S corrispondente? L'articolo Samsung Galaxy Note 9 e lo speaker stereo: presenza quasi certa di cui parlano in pochi proviene da TuttoAndroid.