Salvini perde la battaglia-Cdp Tria tiene il punto sul Tesoro

Renzi : 'Con Salvini e Di Maio siamo alla terza media e non alla terza Repubblica'. E alla minoranza interna : 'Perderete ancora' : L'attacco dell'ex segretario all'Assemblea nazionale chiamata a tracciare il percorso della ripartenza Dem. Il neo segretario dice: 'C'è un gigantesco bisogno di idee nuove' -

Manifesto anti-Salvini perde pezzi. Dopo Mentana - altre smentite : Il Manifesto contro Salvini si sta trasformando pian piano in una sorta di farsa. Perché ora Dopo ora sono diverse le personalità dello spettacolo e i presunti firmatari a negare la loro partecipazione all'appello di Rolling Stone contro il ministro dell'Interno.Il primo a farsi da parte è stato Enrico Mentana. Il direttore del Tg di la7 ha pubblicato su Facebook gli screenshot della chat di WhatsApp con il direttore della rivista, Massimo ...

SPILLO/ Saviano come anti-Salvini - il sogno perdente di Repubblica-Pd : Morto il Pd, il suo successore, "Repubblica", ha fatto di Saviano l'anti-Salvini. Una strada più sensata del Macronismo, ma ugualmente rischiosa. NICOLA BERTI(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 06:01:00 GMT)Saviano/ Togliergli la scorta? No, prima i contratti con la tv pubblica, di N. BertiCAOS UE/ Italia, attenta alla trappola greca di Merkel & Macron, di N. Berti

Lega - Salvini : “C’è chi cerca i nostri soldi in Lussemburgo. Gli darei 50 euro per dirgli di smettere di perdere tempo” : “C’è qualcuno che sta cercando da mesi dei soldi della Lega in Lussemburgo. Gli vorrei dare 50 euro di tasca mia e dirgli che vengono da lì, così la smettono di inventarsi notizie e perdere tempo”. A dirlo è stato il leader del Carroccio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commentando in conferenza stampa, in Viminale, i risultati del suo partito ai ballottaggi delle elezioni amministrativi. Salvini ha attaccato gli ...

Matteo Salvini - il consigliere di Vladimir Putin : 'Una vittoria mondiale - George Soros sta perdendo' : 'Il centro del mondo in questi giorni è Roma, con Di Maio e Salvini e il loro populismo integrale, vitoria metafisica del popolo italiano'. A godere dopo il primo mese del governo Lega-M5s è il consigliere di ...

Luigi Di Maio - Salvini ha fatto perdere la testa al grillino : 'Basta - quello lì...' : Il fatto che Giuseppe Conte sia ormai un premier sempre meno premier era più che prevedibile. Anzi forse un po' sperato nelle ambizioni di Luigi Di Maio già in fase di redazione della squadra di ...

SONDAGGI MIGRANTI/ Con Aquarius il governo Conte perde voti - ma Salvini schizza al 59% : Il 59% degli italiani è d'accordo con la scelta di chiudere i porti. Il consenso al governo giallo-verde invece cala, per la debolezza del M5s.

Sanzioni alla Russia - lòa giornalista Asya Emelyanova : 'Matteo Salvini ha ragione - continuerete a perdere miliardi' : 'L'Italia è sempre stata il partner principale della Russia e il più strategico. Abbiamo sofferto tanto per le Sanzioni e la nostra risposta è stata: embargo '. Asya Emelyanova , giornalista della tv ...

Xenofobia - consigli e proposte anti-Salvini per non disperdere energie : Come mantenere lucidità mentale ed equilibrio psicologico, innanzitutto. E come contrastare efficacemente Xenofobia e securitarismo paranoico e vendicativo, come far avanzare, nonostante tutto, la società nel senso della sostenibilità e della convivenza. Questi credo siano gli interrogativi per alcuni (spero siano alcuni) milioni di persone dopo l’avvento del mulino a Xenofobia rinnovabile al Ministero degli Inferni. Nota: in questo post non mi ...

Salvini dovrà gettare l'arma dell'Italexit per non perdere la sovranità : Tuttavia le posizioni degli economisti di partito, Alberto Bagnai e Claudio Borghi, e dell'economista Paolo Savona, respinto dal Quirinale come ministro dell'Economia, non rassicurano. Gli ...

Salvini dovrà gettare l’arma dell’Italexit per non perdere la sovranità : Roma. Se alle prossime elezioni la Lega non vorrà prendere le batoste dell’establishment economico, parte del suo elettorato al nord, dovrà mettere nella fondina la minaccia di un’uscita dall’euro. Il capo Matteo Salvini e il braccio destro Giancarlo Giorgetti sostengono di non volere lasciare il bl

Di Maio in mezzo al guado : si accoda a Salvini - ma ha più da perdere : Pressing a due facce: Casaleggio e Fico confidano nel lavoro del premier incaricato e del presidente Mattarella, Di Battista attacca di nuovo il Colle...

Governo - Salvini su Facebook : “Basta perdere tempo : in Italia e all’estero ci vogliono fermare. O si parte o si torna al voto” : “Noi siamo pronti: o si parte o si torna al voto”. A dirlo, in diretta Facebook da Roma, è il segretario della Lega, Matteo Salvini. Che poi difende Paolo Savona, il cui nome è stato accostato in questi giorni al Ministero dell’Economia: “È una persona competente, con un solido curriculum. Ha osato dire che questa Unione Europea, così com’è, non va bene, e che l’euro fu una gabbia costruita dai tedeschi. Per ...

Governo - Berlusconi scarica Salvini : "Torna a casa". E Matteo perde le staffe : Governo, voto online su contratto definitivo. Ira di Berlusconi che prende le distanze da Salvini. Il leader padano lo chiama per avere spiegazioni ma il confronto resta infuocato.