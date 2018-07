salvini | la partita cdp | l' appoggio a di maio e le mosse per ottenere la rai e i servizi

Mattarella? Un notaio siciliano salvini antidemocristiano classico La partita tra Quirinale e Viminale : Sergio Mattarella ha le sembianze nobili dei vecchi notai siciliani, non parla, sussurra, non cammina si materializza, attraversa le stanze del Palazzo senza modificarne l’arcaico silenzio. Come Clara Calamai in Profondo Rosso... Segui su affaritaliani.it

Nave Diciotti - Di Maio : “Con salvini o Mattarella? Non è una partita di calcio - ma il Presidente ha sbloccato la situazione” : “Con Salvini o Mattarella? Non è una partita di calcio. Il Presidente della Repubblica ha sbloccato una situazione nella quale era giusto chieder garanzie perché si perseguissero quelli che si erano comportati male. Rispetto la decisione del Presidente”. Così Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, a margine dell’Assemblea nazionale di Coldiretti, a Roma, sul caso della Nave Diciotti sbarcata ...

Come salvini sta vincendo la partita comunicativa sui migranti : Da parecchi mesi si è alzato in quel grande mare che è la rete un forte vento anti-migranti. La bufala complottista del fotomontaggio sui migranti morti utilizzata contro le Ong è solo l'ultima goccia in questo mare avvelenato.Il sentimento di tantissimi utenti online italiani si fonde oggi con il linguaggio aggressivo e le teorie complottiste dei sovranisti capitanati da Matteo Salvini. Nel tempo il leader leghista è ...

Matteo salvini - il sondaggio del trionfo : 'Distrugge Luigi Di Maio 5-0 - partita già chiusa' : Altro che 'una poltrona per due'. Matteo Salvini ha già battuto Luigi Di Maio 5-0, partita chiusa e tanti saluti. Il sondaggio di Antonio Noto pubblicato dal Quotidiano nazionale è semplicemente ...

salvini : Alla partita con Parnasi - non è reato : Roma – “No, assolutamente no”. Risponde Matteo Salvini ai cronisti che, dopo la visita ad un agente ferito all’ospedale di Genova, gli chiedono se sia preoccupato delle intercettazioni telefoniche che emergono sul caso dello stadio della Roma. Il ministro dell’Interno aggiunge: “Da tifoso del Milan non parlo di calcio, mi piacerebbe avere uno stadio del Milan come mi piacerebbe che si sia uno stadio ...

Così salvini e gli altri chiedevano i biglietti a Parnasi per l ultima partita di Totti : Tutti da Totti. Il 28 maggio 2017 per Roma e la Roma non è una domenica qualsiasi. Quel giorno all'Olimpico si gioca Roma-Genoa, la partita d'addio del capitano giallorosso Francesco Totti. I ...

Così salvini e gli altri chiedevano i biglietti a Parnasi per l'ultima partita di Totti : Nelle intercettazioni la richiesta (respinta) di due ticket da parte del ministro dell'Interno. Lo stesso favore sollecitato anche da un deputato dem e da tre esponenti nazionali 5 Stelle