Salute | Contrordine | “Nuovi videogame attivi alleati contro l’obesità”

(Di sabato 21 luglio 2018) Un nuovo studio del Pennington Biomedical Research Center della Louisiana State University promuove icome armal’obesità. La ricerca ha mostrato per la prima volta che una versione moderna di questo passatempo, abbinato a un tracker, ha aiutato i bambini in sovrappeso a perdere peso, ridurre pressione e colesterolo e aumentare l’tà fisica. I risultati dello studio GameSquad sono pubblicati online su ‘Pediatric Obesity’, e in realtà promuovono un tipo particolare di videogiochi: gli exergame (i videogiochi). “I bambini con un peso eccessivo e inpossono sviluppare i primi segni di malattie cardiache e diabete e possono anche trovarsi a lottare con asma, apnea del sonno e problemi psicologici”, evidenzia Amanda Staiano, fra gli autori dello studio. “Gli schermi sono ovunque nelle nostre vite e sono qui per ...