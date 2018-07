Salute | con il telefonino rischi per la memoria degli adolescenti

Marchionne di cosa è malato? «Le sue condizioni sono peggiorate» : cosa sappiamo sulla sua Salute : Le condizioni di salute di Sergio Marchionne sono peggiorate: lo ha comunicato Fca poco dopo l'annuncio del suo successore come amministratore delegato, individuato in Mike Manley.Sergio Marchionne «non potrà riprendere la sua attività lavorativa». Lo afferma Fca nel rendere noto che le condizioni di salute del manager, sottoposto nelle scorse settimane ad un intervento chirurgico, sono peggiorate per «complicazioni inattese durante la ...

Mike Manley nuovo ad di Fca. L’azienda : peggiorate le condizioni di Salute di Marchionne : Mike Manley succede a Sergio Marchionne: il nuovo amministratore delegato di Fiat Chrysler è il capo del marchio Jeep, che era entrato nel Group executive council (Gec) di Fca il primo settembre scorso. E’ il primo nome, la prima di una serie di decisioni che devono prendere i consigli d’amministrazione di Fca, Ferrari e Cnh industrial riuniti a To...

Fca - peggiorano le condizioni di Salute di Marchionne. Elkann : «È stato un leader illuminato» : Sergio Marchionne non potrà riprendere la sua attività lavorativa. Lo afferma Fca nel rendere noto che le condizioni di salute del manager, sottoposto nelle scorse settimane ad un intervento chirurgico, sono peggiorate per «complicazioni inattese durante la convalescenza». Manley nominato nuovo Ceo di Fca. Elkann: rispettiamo la privacy di Sergio e delle persone che gli sono più vicine...

Sergio Marchionne in gravi condizioni di Salute : Sono peggiorate le condizioni di Sergio Marchionne. Lo rende noto Fca.Fiat Chrysler Automobiles "comunica con profonda tristezza che in settimana sono sopraggiunte complicazioni inattese durante la convalescenza post-operatoria del Dr. Marchionne, aggravatesi ulteriormente nelle ultime ore". Lo si legge in una nota di Fca, che aggiunge che "per questi motivi il Dr. Marchionne non potrà riprendere la sua attività lavorativa".Il ...

