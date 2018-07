Sabato 21 Luglio sui canali Sky Cinema HD

Il film da vedere oggi - Sabato 21 luglio : Un paese quasi perfetto [PRIMA TV] : In prima tv Rai, questo sabato sera, una divertente commedia italiana con Fabio Volo e Silvio Orlando. Il film da vedere oggi, 21 luglio, si intitola Un paese quasi perfetto e ha come protagonisti un medico di Milano e gli abitanti di un paesino della Basilicata. film da vedere oggi, 21 luglio: Un paese quasi perfetto, commedia in prima tv su Rai 1 Un paese quasi perfetto, film suggerito per la serata di sabato 21 luglio, sarà trasmesso in prima ...

Tempesta d’amore - anticipazioni puntate : da domenica 22 a Sabato 28 luglio 2018 : Eccoci puntuali con le anticipazioni settimanali sulle puntate della soap tedesca Tempesta d’amore (Sturm der Liebe) da domenica 22 a sabato 28 luglio 2018. Susan verrà trovata e salvata da Werner e William. William incolperà il padre di avere spinto la madre a tentare di suicidarsi. La Susan ha lasciato la sua confessione, ma William, rispetta il volere della madre, per cui non leggerà quanto ella ha scritto. Tempesta d’amore, ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Sabato 21 luglio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 21 luglio 2018: Raimundo finisce per capire che Francisca non vuole sposarsi, quindi rinuncia del tutto a farle la proposta di matrimonio… Francisca continua nel losco piano tramato da Prudencio per chiudere una volta per tutte la storia tra Saul e Julieta… Candela è ormai convinta che sia stata Venancia Almagro a far rapire suo figlio Carmelito e le chiede di ripeterle tutto quello che è ...

Domani - Sabato 21 Luglio : “Teatri di Pietra” al Parco Archeologico di Selinunte : “Domani al Parco Archeologico di Selinunte al via Teatri di Pietra 2018 con spettacoli straordinari e ben 3 prime nazionali. Si inizia con Hesperios ambientato proprio nell’Acropoli”. Lo ha annunciato oggi, Enrico Caruso, Direttore del Parco Archeologico di Selinunte. “Anche quest’anno, puntuale come sempre – ha proseguito Caruso – i “Teatri di Pietra” propongono un calendario prestigioso composto da 7 spettacoli. Essi daranno al vasto pubblico ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città DIANO MARINA : Sabato 21 LUGLIO TORNANO I FUOCHI D'ARTIFICIO IN OCCASIONE DELLA FESTA ... : E' in programma nella notte di domani , SABATO 21 LUGLIO , uno degli spettacoli pirotecnici più tradizionali del ponente ligure , quello di DIANO MARINA . Da tutta la passeggiata a mare del Golfo, dai tornanti del versante dianese di Capo Berta e dalle colline del ...

Meteo : Previsioni per Sabato 21 luglio : Ecco le Previsioni Meteo per sabato 12 luglio. Roma Sole prevalente al mattino sabato mentre dal pomeriggio al nuvolosità è attesa in aumento ma sempre senza fenomeni. Domenica si rinnovano condizioni di tempo stabile anche se con nubi sparse sia nelle ore diurne che in quelle serali. Possibili piogge nella notte. Temperature comprese tra +21°C e +33°C. Lazio sabato giornata caratterizzata da tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi ...

Le previsioni meteo per domani - Sabato 21 luglio : Al Nord farà brutto quasi ovunque, al Sud ci sarà il sole The post Le previsioni meteo per domani, sabato 21 luglio appeared first on Il Post.

Sabato Shopping : i consigli per il 21 luglio : Siamo arrivati quasi alla fine di luglio e i saldi stagionali sono nel pieno del loro svolgimento. Perché non approfittare del weekend per dedicarsi con calma agli acquisti sperando di fare qualche buon affare accaparrandosi qualche capo da sfoggiare anche il prossimo autunno? Per aiutarvi a scegliere abbiamo creato appositamente per voi la rubrica per chi non vuole farsi scappare i must del momento e vuole tenersi costantemente ...

Trevignano Romano - Sabato 21 luglio il concerto di Enrico Capuano e la Tammurriata Rock : Trevignano Romano, sabato 21 luglio grande attesa per il concerto di Enrico Capuano e la Tammurriata Rock Sarà Enrico Capuano e la Tammurriata Rock il protagonista del terzo appuntamento con i weekend di luglio dell’estate trevignanese organizzata dal Comune di Trevignano Romano. Dalle 21.30 Piazzale del Molo si tramuterà in una esplosione di musica e divertimento. Molti ricorderanno Capuano come l’emblema e il vero protagonista del classico ...

Gli scioperi dei trasporti tra Sabato 21 e lunedì 23 luglio : Saranno diversi e piuttosto grandi: riguardano aerei, autostrade e treni di Trenitalia, Trenord e Italo The post Gli scioperi dei trasporti tra sabato 21 e lunedì 23 luglio appeared first on Il Post.

Dopo il successo del Summer White Party - Sabato 21 luglio arriva il secondo atteso appuntamento nella calda estate di Nikki Beach Costa ... : Nikki Beach Costa Smeralda per un giorno si trasformerà in un vero e proprio Yacht Club con decorazioni a tema e dress code rigorosamente ispirato al fantastico mondo della navigazione. Non mancherà ...

Pink Floyd : da Sabato 21 luglio una mostra a Padova : ... Dai primi concerti dei Pink Floyd nel piccolo Piper Club di Roma, nel lontano aprile 1968, ai fastosi spettacoli da stadio del 1994, fino ai tour solisti di David Gilmour e Roger Waters , anche con ...

Lo sciopero dei controllori di volo ENAV in programma per Sabato 21 luglio è stato annullato : È stato annullato lo sciopero dei controllori degli aerei di ENAV – la società che gestisce il traffico aereo italiano – annunciato per sabato 21 luglio. Lo sciopero era stato indetto dalle sigle sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA, ANPAC, ANPAV, e avrebbe The post Lo sciopero dei controllori di volo ENAV in programma per sabato 21 luglio è stato annullato appeared first on Il Post.