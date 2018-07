Rugby – Benetton Summer Camp | oggi la conclusione della prima edizione

Rugby – Il Benetton pronto per il ritiro : appuntamento a Calalzo di Cadore : A fine luglio, a Calalzo di Cadore, il ritiro del Benetton Rugby in vista della nuova stagione agonistica Lunedì mattina, al termine delle tre settimane di preparazione svolte presso il centro sportivo “La Ghirada” a Treviso, il Benetton Rugby si sposterà in montagna sino al 28 luglio confermando Calalzo di Cadore come sede del ritiro estivo. Il club biancoverde dopo la confortevole e piacevole esperienza alloggerà ancora all’Hotel ...

Carlo Benetton - i funerali a Treviso. Feretro portato dai ragazzi del Rugby : Una città intera si muove, silenziosa, per dare il suo ultimo saluto a uno degli imprenditori più importanti della Marca, Carlo Benetton , uno dei quattro fratelli di quella famiglia che ha fatto ...

Carlo Benetton - morto il più giovane dei fratelli/ Ultime notizie - il cordoglio del mondo del Rugby : Carlo Benetton è morto, Ultime notizie: addio al più giovane dei fondatori della nota azienda di abbigliamento, famosa in tutto il mondo. Aveva 74 anni, era malato da mesi(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 19:29:00 GMT)

Inizia la stagione del Benetton Rugby : tra gli obiettivi da centrare il Guinness PRO14 e l’European Rugby Challenge Cup : Una nuova stagione tutta da gustare quella del Benetton Rugby, i biancoverdi a Treviso E’ ufficialmente Iniziata stamane la nuova stagione sportiva del Benetton Rugby, durante la quale il club biancoverde sarà impegnato in Guinness PRO14 e nell’European Rugby Challenge Cup. La preparazione proseguirà, presso il centro sportivo de “La Ghirada”, per le prossime tre settimane con sessioni di allenamento doppie da lunedì al mercoledì e ...

Rugby - operazione alla spalla per Ignacio Brex : intervento perfettamente riuscito per il giocatore del Benetton : Il Benetton Rugby ha reso noto che è perfettamente riuscito l’intervento alla spalla per Ignacio Brex Benetton Rugby comunica che il proprio atleta Ignacio Brex è stato sottoposto ad intervento di artroscopia alla spalla sinistra presso la Casa di Cura Città di Parma. L’intervento è riuscito alla perfezione. Il club ringrazia il Dottor Carlo Felice de Biase e la sua equipe per l’operazione effettuata. L'articolo Rugby, operazione alla ...

Rugby – Nasce il Benetton Supporters Club : In vista della prossima stagione il Club biancoverde è lieto di annunciare la nascita del Benetton Rugby Supporters Club Nato con lo scopo di organizzare e disciplinare tutte quelle iniziative ritenute utili alla promozione della società biancoverde, il Supporters Club ha l’intento di progettare e realizzare lo sviluppo e la crescita a lungo termine del tifo organizzato, promuovendone il radicamento sul territorio e non solo nel rispetto dei ...

Rugby - lo Zebre Club sfiderà in due amichevoli estive prima il Grenoble e poi il Benetton : Sono due le amichevoli che disputerà lo Zebre Rugby Club nel corso di questa estate, i bianconeri affronteranno prima il Grenoble e poi il Benetton Si delinea il calendario delle gare amichevoli dello Zebre Rugby Club dell’estate alle porte che precederanno il via della stagione agonistica 2018/19. Dopo la prima amichevole di Grenoble in Francia del 17 Agosto 2018 alle ore 19, la seconda ed ultima uscita di avvicinamento all’inizio del Guinness ...

Rugby – Il Benetton nuovamente studiato nel corso People Management : Benetton Rugby per il terzo anno caso di studio del corso People Management Come accaduto nelle ultime due stagioni sportive, il Benetton Rugby nei recenti mesi è stato caso di studio del corso di alta formazione People Management. Un progetto nato dalla collaborazione tra Ca’ Foscari Challenge School, Adecco Italia e Adecco Training. Il corso finalizzato alla creazione di profili professionali in grado di coordinare e gestire i processi di ...

Rugby – CUOA Business School e Benetton insieme per promuovere lo sport : Giornata di formazione con il Benetton Rugby per gli allievi del CUOA. L’iniziativa realizzata da CUOA Business School e Benetton Rugby promuove lo sport come risorsa da cui imparare e trarre ispirazione da mettere a frutto in azienda. Per i partecipanti dell’11ª e 12ª edizione dell’MBA Imprenditori di CUOA Business School, venerdì 8 giugno è stata una giornata dedicata alla formazione outdoor, organizzata in collaborazione con Benetton Rugby. ...

Rugby – Dewaldt Duvenage sarà un nuovo leone della Benetton : Dewaldt Duvenage sarà un nuovo leone biancoverde Benetton Rugby è lieto di comunicare l’arrivo a titolo definitivo di Dewaldt Otto Duvenage, proveniente dagli Stormers franchigia di Super Rugby con base a Città del Capo. Nato a Bellville (Sudafrica) il 22 maggio 1988, pesa 79kg ed è alto 175cm. Mediano di mischia dinamico, ha tra le sue caratteristiche principali la rapidità nei movimenti, l’abilità nei passaggi ed un’ottima lettura del ...

Rugby – Antonio Rizzi è un nuovo giocatore del Benetton Rugby : Antonio Rizzi parla dopo il suo trasferimento al Benetton Rugby, ecco le parole del mediano di apertura ex del Petrarca Rugby “Sono onorato e fiero che mi sia stata data la grande opportunità di far parte del Benetton Rugby, è la squadra che tifo sin da bambino e per me è un sogno che si avvera poter indossare questa prestigiosa maglia. Non vedo l’ora di iniziare la pre-stagione e conoscere bene tutti i miei nuovi compagni di squadra”. Con ...

Rugby – Il Benetton ingaggia il giovane terza linea Giovanni Pettinelli : Dal Rugby Calvisano arriva al Benetton il giovane terza linea Giovanni Pettinelli Benetton Rugby è lieto di comunicare l’arrivo in biancoverde di Giovanni Pettinelli, terza linea proveniente dal Rugby Calvisano. Si tratta del quinto innesto in vista della stagione sportiva 2018/2019. Giocatore dalle notevoli qualità tecniche e fisiche, nato a Venezia il 13 marzo 1996, 193cm per 108kg, si è formato nel Lyons Venezia Mestre con cui ha guadagnato ...

Rugby a 7 - il Benetton non lascia scampo agli avversari : i biancoverdi vincono l’Automaster Rovigo Festival : Il Benetton vince l’Automaster Rovigo Rugby Festival, torneo svoltosi nella giornata di oggi a Rovigo: battuta in finale la Nazionale Italiana Seven Si è svolto questa mattina a Rovigo l’Automaster Rovigo Rugby Festival, torneo internazionale di Rugby a 7 che ha coinvolto, oltre ad una selezione dei Leoni biancoverdi, anche Nazionale Italiana Seven, la Nazionale Inglese, la Nazionale Spagnola, la Nazionale Svedese, i Dogi, il Rugby Rovigo ...

Rugby – E’ ufficiale : il giovane Marco Zanon al Benetton : Il Benetton Rugby è lieto di rendere ufficiale l’arrivo in biancoverde del giovane atleta Marco Zanon proveniente dal Mogliano Rugby Centro fisico e veloce classe 1997, è un prodotto del vivaio del Rugby Bassano 1976. Arrivato in Ghirada già in U16 nella stagione 2012/2013, ha poi disputato anche l’annata successiva con la maglia dei Leoni biancoverdi U18 prima di passare all’Accademia Zonale di Mogliano. Nel giugno del 2015 con il Mogliano ...