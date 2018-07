Roma | trovato il cadavere di Matteo Barbieri

blogo

(Di sabato 21 luglio 2018), scomparso nella notte tra l'11 e il 12 luglio, è stato rioggi, 20 luglio, purtroppo senza vita. Il suo corpo è statoin un fosso sulla Braccianese dopo nove giorni di ricerche. Il 18enne, la notte della scomparsa, era uscito dal ristorante "Capperi!" alla Balduina, dove lavorava come cameriere ed era salito in sella alla sua Honda Rossa per tornare ad Anguillara, dove viveva con un amico, ma non è mai arrivato a casa.Accanto alc'era la moto e ora le forze dell'ordine stanno indagando per capire come è morto il ragazzo, se si è trattato di un omicidio o un incidente ed eventualmente la dinamica dell'incidente. Purtroppo ogni speranza della famiglia di ritrovarlo vivo oggi è stata spezzata per sempre.