Roma | pullman turistici | le falle nei controlli | Centro senza regole

Roma - Caterina Pangrazi morta investita da un pullman in Corso Vittorio. «È passata col rosso» : Una ragazza Romana di 22 anni, Caterina Pangrazi, è morta investita da un pullman turistico. Il drammatico incidente in Corso Vittorio Emanuele, nel pieno centro di Roma. Una...

La Loggia - pullman carico di ragazzini si scontra contro tir in retRomarcia : diversi feriti : L'incidente è avvenuto nel comune alle porte di Torion. Sull’autobus c’erano molti passeggeri che stavano andando verso Carignano: l'impatto è stato violentissimo, ma non ci sarebbero feriti gravi.Continua a leggere

GR : pullman contRomano sull'A13 la notte scorsa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Governo : 2 giugno - da Palermo pullman per manifestazione M5S a Roma : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) – Anche una delegazione di attivisti e portavoce del M5S Palermo parteciperà il 2 giugno alla manifestazione organizzata dal Movimento il 2 giugno a Roma. “Facciamoci sentire – si legge sull’evento della pagina Facebook del Movimento di Palermo – E’ importante che lo facciamo, tutti insieme a partire da ora. Organizzeremo anche delle manifestazioni nelle principali città ...

Roma - PAURA IN GITA : PULLMAN CON 32 BAMBINI FUORI STRADA/ Ultime notizie : manovra brusca per evitare camion : PAURA in GITA a ROMA: PULLMAN FUORI STRADA a Bracciano vicino al Lago. Ultime notizie, ecco cosa è successo: verifiche sui feriti, il mezzo finito in un avvallamento del terreno(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 15:27:00 GMT)