Roma - Malcom | la trattativa potrebbe chiudersi a breve RUMORS

Roma - porte girevoli : niente Usa per Defrel - si aspetta Malcom : Roma - niente torunée statunitense per Gregoire Defrel , inizialmente inserito nella lista dei convocati di Di Francesco per le sfide della International Champions Cup contro Tottenham , Barcellona e ...

Roma e Bordeaux al lavoro per trovare l'accordo per Malcom. Entourage ottimista : martedì le visite : Tutto lascia presagire che alla fine l'accordo arriverà: secondo quanto riporta Andersinho Marques, giornalista brasiliano di Premium Sport , martedì Malcom sosterrà le visite mediche con la Roma . ...

Roma - è fatta per Malcom : trattativa ai dettagli - tutte le cifre dell’affare : Malcom pronto ad approdare a Roma per una nuova esperienza dopo essersi messo in luce con la maglia del Bordeaux Roma davvero ad un passo da Malcom. Il calciatore del Bordeaux si appresta a firmare un nuovo contratto col club giallorosso. Dopo un lungo corteggiamento, Monchi è riuscito a piazzare il colpo, acquistando uno dei giovani più promettenti della Ligue1. Malcom arriverà alla Roma per 35 milioni più alcuni bonus che si dovrebbero ...

Roma - colpo Malcom : affare da 35 milioni - bruciata la concorrenza dell’Everton : colpo Malcom- Roma sulle ali dell’entusiasmo. Dopo aver ceduto Alisson al Liverpool per 75 milioni di euro, i capitolini hanno subito messo a segno l’11° colpo di mercato. E’ fatta per Malcom. L’esterno offensivo arriverà dal Bordeaux per 35 milioni di euro. Un rinforzo di grande spessore e qualità per Di Francesco. bruciata totalmente la […] L'articolo Roma, colpo Malcom: affare da 35 milioni, bruciata la ...

Malcom alla Roma : ora il portiere sognando N'Zonzi : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , è stato nuovamente offerto il milanista Donnarumma , ma la trattativa per Olsen è bene indirizzata, pur non perdendo d'occhio le piste alternative Areola , ...

Malcom-Roma - è fatta : sì del brasiliano. Per Di Francesco un altro gioiello : Mi dispiace aver perso uno dei più forti al mondo, ma proveremo a costruire una squadra forte. Cristiano Ronaldo? Sono contento che arrivi perché porta tantissimo al calcio italiano. E' straordinario,...

Roma - è fatta per Malcom : Monchi chiude per 35 milioni più bonus : Malcom-Roma, ci siamo. Il brasiliano, non convocato dal Bordeaux per l'amichevole odierna contro l'Union Berlino, è ad un passo dal club giallorosso. Manca ormai soltanto l'ufficialità ma ieri, in ...

Calciomercato Roma - Malcom ha detto sì : gli agenti del brasiliano a colloquio col Bordeaux : Roma al lavoro: il mercato chiama. Ceduto Alisson al Liverpool per 75 milioni di euro, ora la società si sta muovendo per capire come investire l'ingente cifra incassata dopo l'addio del portiere ...

Roma - Gerson in prestito alla Fiorentina. Monchi insiste per Olsen - Malcom dà la priorità al club giallorosso : La Roma riuncia al terzo brasiliano. Dopo Bruno Peres e Alisson, anchei Gerson lascia il club giallorosso e passa ufficialmente in prestito alla Fiorentina. La società di Pallotta, con una nota, ha ...

Calciomercato : la Roma soffia Malcom all’Inter? : Malcom è ritenuto uno dei prospetti più interessanti d’Europa nel suo ruolo. Non a caso l’Inter da tempo ha messo gli occhi addosso al calciatore, si dice che sarebbe in cima alla lista dei desideri di Luciano Spalletti come esterno d’attacco. La situazione di stallo dell’Inter sulla trattativa ha consentito ad altre squadre di inserirsi, su tutte la Roma come era stato accennato in conferenza stampa dal Direttore ...