Roma | insulto omofobo sullo scontrino del ristorante

(Di sabato 21 luglio 2018) Aggiornamento ore 15:55 - Il caso dell'di una coppia gay cliente della Locanda Rigatoni diè diventato uno degli argomenti del giorno e così, alla fine, i proprietari del locale hanno dovuto fare un gesto netto per redimersi in qualche modo dopo la pessima figura fatta: è stato licenziato il cameriere autore dell'.Coppia gay insultata alla Locanda RigatoniDoveva essere una cena tranquilla, come tante altre, in un locale piuttosto apprezzato di. E in effetti per una giovane coppia gay è stato così, almeno fino al momento in cui il cameriere ha consegnato loro lo. Lì, oltre all'elenco delle pietanze consumate, c'erano infatti le note messe dal cameriere al momento dell'ordine e tra quelle la scritta "NO PECORINO, SI FROCIO".È accaduto giovedì sera alla Locanda Rigatoni di via Domenico Fontana. I due ragazzi, un ...