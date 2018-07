Roma | il conto arriva con l’insulto omofobo sullo scontrino | la denuncia di una coppia

Roma - bulli al liceo Platone - la lettera della 15enne vittima : 'Vi racconto il mio incubo' : Non è facile sentirsi dare della lesbica per un taglio di capelli troppo corto. O della menomata per le cure continue e quell'handicap che non ti fa sgambettare veloce come le altre ragazze. Ci si fa ...

"Odissea - un racconto mediterraneo" al Teatro Romano di Albenga : Il Teatro Romano di Albenga mercoledì 25 luglio alle ore 21 si apre eccezionalmente al pubblico e ospita uno spettacolo di Teatro Pubblico Ligure, come nuova perla del circuito STAR " Sistema Teatri ...

Un venerdì nero qualsiasi - nella Metro B di Roma. Un racconto : Ore 8.20, Metropolitana B di Roma, venerdì di giugno, l'ennesimo venerdì nero per i trasporti della capitale. Tra dieci minuti il servizio verrà sospeso, lo sciopero durerà fino alle 12:30. La gente si affretta a prendere gli ultimi convogli. C’è una insolita ressa sulla banchina, nulla di nuovo, film visto mille volte. I romani sono abituati a viaggiare in modalità carro ...

Andrea Febo - l'autore di Meta e Moro - live al Contestaccio : «Racconto la mia voglia di evadere e Roma» : Curioso il destino. Scrivi una canzone che partecipa al Festival di Sanremo , rischia l'eliminazione per presunto plagio, invece prosegue la gara e vince. Poi vola all'Eurovision, platea di centinaia ...

Giuseppe Conte - l'indiscrezione di Dagospia sul conto non pagato al Circolo canottieri Roma : I fantasmi 'economici' per il premier incaricato Giuseppe Conte non sono certo finiti. Sul professore di diritto privato spunta ora un'indiscrezione di Dagospia a proposito di un conto non pagato, ...

Stupro a Roma : "Mi mordeva le labbra e vomitavo"/ Il racconto choc della vittima : “mi diceva - tanto t'ammazzo” : Stupro a Roma, parla la vittima 44enne delle violenze: minacciata dal branco, filmata e umiliata, ecco il suo racconto choc: "Vomita pure tanto t'ammazzo".(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 11:11:00 GMT)

Prostituzione a Roma - il racconto di Sophie : «Scappata da minacce di morte e riti voodoo» : «Non so quando, ma presto dovrò testimoniare in tribunale contro chi mi sfruttava. E ho paura, tanta paura. Per me, per mio figlio e per i miei parenti che sono rimasti in Nigeria». Sophie , nome di ...

Violentata a Roma - il racconto choc della vittima : 'Quella bestia mi mordeva le labbra' : Tre uomini la tenevano ferma allungando continuamente le mani e un altro si avventava su di lei come una belva feroce. L'orrore ha superato ogni fantasia, anche la più malata, in una vecchia Panda ...

Violentata a Roma - il racconto choc della vittima : «Io vomitavo - loro filmavano tutto» : Tre uomini la tenevano ferma allungando continuamente le mani e un altro si avventava su di lei come una belva feroce. L?orrore ha superato ogni fantasia, anche la più malata, in una...

Violentata a Roma - il racconto choc della vittima : 'Io vomitavo - loro filmavano tutto' : Tre uomini la tenevano ferma allungando continuamente le mani e un altro si avventava su di lei come una belva feroce. L'orrore ha superato ogni fantasia, anche la più malata, in una vecchia Panda ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : “Dr. Fabio and Mr. Fognini”. Il racconto di un’impresa : Ci sono tennisti che ti fanno emozionare, che ami alla follia perchè vincono partite che sembrano impossibili in partenza, ma che il giorno dopo li vuoi solo odiare perchè subiscono quelle sconfitte a cui è impossibile dare una spiegazione. Ecco uno di questi giocatori è proprio Fabio Fognini. A Madrid fuori al primo turno contro Leonardo Mayer ed una settimana dopo eccolo compiere una fantastica impresa contro Dominic Thiem. Anche oggi contro ...