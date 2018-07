Roma | coppia gay insultata in ristorante | su scontrino scritta omofoba

Scontrino con insulti a coppia gay in ristorante di Roma : Roma, 21 lug. (AdnKronos) - Uno Scontrino con scritte offensive sarebbe stato consegnato a una coppia gay al termine di una cena in un locale di Roma. A denunciare i fatti, che risalgono a giovedì scorso, è Fabrizio Marrazzo, responsabile Gay Help Line e portavoce Gay Center. La coppia, racconta, "e

Una coppia gay denuncia che un ristorante Romano avrebbe scritto "frocio" sullo scontrino : Dopo una cena al ristorante, al momento del conto, sullo scontrino trovano la scritta "frocio". Episodio di omofobia giovedì scorso a Roma, in via Domenico Fontana, vicino piazza San Giovanni, alla Locanda Rigatoni. A denunciare l'accaduto al sito Bitchyf S., un ragazzo gay di 21 anni che insieme al suo fidanzato era andato nel locale per trascorrere una serata tranquilla. I due hanno ordinato dei primi, chiedendo ...

Una coppia gay va in un ristorante a Roma e si ritrova la scritta "frocio" sullo scontrino : Dopo una cena al ristorante, al momento del conto, sullo scontrino trovano la scritta "frocio". Episodio di omofobia giovedì scorso a Roma, in via Domenico Fontana, vicino piazza San Giovanni, alla Locanda Rigatoni. A denunciare l'accaduto al sito Bitchyf S., un ragazzo gay di 21 anni che insieme al suo fidanzato era andato nel locale per trascorrere una serata tranquilla. I due hanno ordinato dei primi, chiedendo ...

